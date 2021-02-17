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嚴寒爆水管 德州居民哀鴻遍野

休士頓訊
嚴寒急凍之後，德州多處都有水管爆裂問題。(Southwest Water Company網頁)
嚴寒急凍之後，德州多處都有水管爆裂問題。(Southwest Water Company網頁)

嚴寒和冰雪給德州居民帶來許多水電方面的問題，休士頓西北部郊區的木蘭市(Magnolia)甚至完全停水，水電業人士指出，許多水管爆破的問題要等到冰消凍解時才會現蹤。

奧斯汀的KXAN電視台15日深夜的新聞報導，當天從凌晨0時起到晚間9時30分止，市消防局接到582通水管爆破求救的電話，其中的500通是從中午12時到晚間9時30分之間打進來的，顯示周一後半天問題普遍的程度。消防局官員泰勒史密斯(Thayer Smith)指出，原本預期周四、周五溫度回升後會有許多求救電話，但周一就已經如此密集，令消防局有些意外。

德州的自來水管不像美國北方的有絕緣保護，因此當氣溫低到冰點以下時，水管會因冰的膨脹而破裂，為了避免水管破裂，居民應該把每個水龍頭都開一點流水。但木蘭市的居民卻無法如此因應，該市的自來水廠16日上午因為停電而無法輸水，幾個小時以後供水才恢復，但許多居民打開水龍頭卻沒水出來，水管裡停滯的水已經結冰。

聖安東尼奧的一家水電行接到許多居民的電話，但只能向顧客表示因為路面結冰難行，不能派車出去服務，以免出了車禍損失慘重。業者指出，現在水龍頭出不了水，幸運的人只是水管結冰，不幸的人是水管既結冰也爆裂，但究竟是幸運還是不幸，要到冰消凍解時才知道，如果水龍頭已不出水，應該把主閥(main valve)關掉，免得到時釀成水災。

業者指出，嚴寒時節不要省水，每個水龍頭都開一點流水，一天可能多出幾塊錢水費，但是水管一爆破，修理的費用至少是500元，而且如果問題普及，可能要等好幾天才會有人來修。威奇托瀑布市(Wichita Falls)的北德州診所(Clinics of North Texas)16日凌晨天花板上方的主水管爆破，以致診所裡到處淹水，至少要停頓到下周一才能再度看診。

德州 美國 車禍

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