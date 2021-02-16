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華裔單親媽癌末 與生命拔河

記者封昌明／休士頓報導
胃癌第四期的生命鬥士李玲（右）與女兒歡慶生日的合照。（取自gofundme網頁）
胃癌第四期的生命鬥士李玲（右）與女兒歡慶生日的合照。（取自gofundme網頁）

當大家都在歡慶新年的同時，就在過年前一天，畢業於武漢大學的李玲，在休士頓MD安德森癌症醫院被診斷為胃癌第四期，僅剩三至四個月的生命，目前癌細胞已擴散至身體其他的部份，命在旦夕。

僑界多位善心人士已默默為她展開募款工作，目前在GoFundMe網站上已為她募得10餘萬元，但因為該網站取款需要一段時日，善心人士希望能直接將善款捐到李玲的個人帳戶，以解她燃眉之急，她與生命拔河的故事感動許多人。

在MD安德森放射科工作的王燕在群裡結識了李玲，在了解李玲的病況後，她除了在治療上給予李玲一些專業性建議外，也積極聯絡亞裔商會會長喻斌等善心人士，希望能發起更多的協助，喻斌表示商會願意在法律及兒童後續照顧等方面提供一些協助，希望能幫助她們渡過難關。

李玲在GoFundMe的網站上表示，「我是四期癌症患者，僅剩三個月。 我是單親媽媽，有一個六歲女兒。」

「當我在2019年5月被診斷出患有胃癌時，我所能想到的就是我當時的五歲女兒愛麗絲（Alice）。 身為一個單身母親，希望我的女兒茁壯成長，我迅速尋求積極治療。我多年的努力完成博士學位。在材料科學領域，我的夢想是幫助世界發展清潔能源技術，我擔心如果我離開這個世界，會給愛麗絲帶來什麼，這一切都黯然失色。」

「不久之後，我進行了手術以切除胃中的大腫瘤，這意味著我通過飼管接受所有營養。 我經歷多輪化療，使我失去頭髮和精力。儘管在MD安德森癌症中心接受一年以上的治療，但不幸的是，我的癌細胞現在已經擴散到我的脊椎和大腦。」

「農曆新年前一天，我的腫瘤科醫師告訴我，我只剩下三至四個月生命。離開這個世界意味著要拋棄現年六歲的Alice及我64歲的媽媽李騰，她在這些困難時期從中國搬到這裡與我同在。當我考慮如果Alice和我媽媽將來不再與他們在一起，因為他們沒有收入時，我會很傷心。對於他們來說，承受的經濟困難將是災難性。我不想放棄戰鬥。請幫助我和我的家人。」

有意捐款的善心人士請透過以下幾種方式：

1. https://gofund.me/e556f67e善心人可以自己進入網站Access this fund捐款。

2. Zelle 捐款方式：1.李玲的媽媽：First name: Li；Last name: Teng, Email: [email protected]

3 Ling本人: First name: Ling, Last name: Li, Email: [email protected]

癌症 癌細胞 腫瘤

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