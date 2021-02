華裔單親媽癌末 與生命拔河

胃癌第四期的生命鬥士李玲(右)與女兒歡慶生日的合照。(取自gofundme網頁)

當大家都在歡慶新年的同時,就在過年前一天,畢業於武漢大學的李玲,在休士頓MD安德森癌症 醫院被診斷為胃癌第四期,僅剩三至四個月的生命,目前癌細胞 已擴散至身體其他的部份,命在旦夕。

僑界多位善心人士已默默為她展開募款工作,目前在GoFundMe網站上已為她募得10餘萬元,但因為該網站取款需要一段時日,善心人士希望能直接將善款捐到李玲的個人帳戶,以解她燃眉之急,她與生命拔河的故事感動許多人。

在MD安德森放射科工作的王燕在群裡結識了李玲,在了解李玲的病況後,她除了在治療上給予李玲一些專業性建議外,也積極聯絡亞裔商會會長喻斌等善心人士,希望能發起更多的協助,喻斌表示商會願意在法律及兒童後續照顧等方面提供一些協助,希望能幫助她們渡過難關。

李玲在GoFundMe的網站上表示,「我是四期癌症患者,僅剩三個月。 我是單親媽媽,有一個六歲女兒。」

「當我在2019年5月被診斷出患有胃癌時,我所能想到的就是我當時的五歲女兒愛麗絲(Alice)。 身為一個單身母親,希望我的女兒茁壯成長,我迅速尋求積極治療。我多年的努力完成博士學位。在材料科學領域,我的夢想是幫助世界發展清潔能源技術,我擔心如果我離開這個世界,會給愛麗絲帶來什麼,這一切都黯然失色。」

「不久之後,我進行了手術以切除胃中的大腫瘤 ,這意味著我通過飼管接受所有營養。 我經歷多輪化療,使我失去頭髮和精力。儘管在MD安德森癌症中心接受一年以上的治療,但不幸的是,我的癌細胞現在已經擴散到我的脊椎和大腦。」

「農曆新年前一天,我的腫瘤科醫師告訴我,我只剩下三至四個月生命。離開這個世界意味著要拋棄現年六歲的Alice及我64歲的媽媽李騰,她在這些困難時期從中國搬到這裡與我同在。當我考慮如果Alice和我媽媽將來不再與他們在一起,因為他們沒有收入時,我會很傷心。對於他們來說,承受的經濟困難將是災難性。我不想放棄戰鬥。請幫助我和我的家人。」

有意捐款的善心人士請透過以下幾種方式:

1. https://gofund.me/e556f67e善心人可以自己進入網站Access this fund捐款。

2. Zelle 捐款方式:1.李玲的媽媽:First name: Li;Last name: Teng, Email: [email protected]

3 Ling本人: First name: Ling, Last name: Li, Email: [email protected]。