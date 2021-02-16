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北德州低溫 17日將破紀錄

編譯組／綜合報導
達拉斯機場很多航班取消，到周三之前會有另一波低溫侵襲。(達福機場推特)
達拉斯機場很多航班取消，到周三之前會有另一波低溫侵襲。(達福機場推特)

今年的北德州度過「急凍情人節」。歷史性冰風暴席捲北德州，部分地區創下最新低溫，相關單位15日發出新一波冬季風暴警告（Winter Storm Warning），至17日（周三）恐出現創紀錄的低溫。然本週末溫度將上升至近60度。

國家氣象局指出，包括達拉斯-福和市地區（Dallas-Fort Worth）以南地區，都可能結冰。自16日到17日都會下雪，至18日上午逐漸減緩。

達拉斯-福和市以北地區總積雪範圍為三至六吋，紅河（Red River）沿岸地區降雪六吋以上。

至15日下午，DFW機場測得最高溫14度，比歷史上該地最低溫還低。14度的高溫，也是1989年12月22日有史以來最寒冷的第三個下午。

對北德州大部分地區，至16日上午的隔夜低點，為個位數或低於零度。大多數地方溫度甚至打負十度到負30度間。

對此達拉斯-福和市首次實施防寒預警至16日中午。這種極端寒冷恐威脅住在戶外的無家可歸者和動物生命。凍傷是皮膚暴露後30分鐘內，可能發生的主要問題，因此相關單位呼籲民眾避免從事戶外活動，若必須外出，需確保穿戴完整保暖衣物，包括帽子與手套等。

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