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嚴寒風雪 休士頓大規模停電

編譯組／綜合報導
休士頓市長特納接受ABC13電視台訪問，指出德州遭受前所未有冰風暴襲擊，電力供應吃緊。（ABC13截圖）
休士頓市長特納接受ABC13電視台訪問，指出德州遭受前所未有冰風暴襲擊，電力供應吃緊。（ABC13截圖）

休士頓70多萬居民，14日至15日歷經前所未有的冬季風暴後，面臨供電吃緊，休士頓市長特納（Sylvester Turner）坦言，休士頓在這場冰風暴中面臨挑戰，呼籲民眾在極端氣候來襲時「儘可能留在家中，並節約用電」。但部分用戶一直沒有恢復供電，無法開啟暖氣，在家穿厚厚衣物抗寒。

特納15日上午接受ABC13電視台專訪時表示，在這場風暴，休士頓地區的電力公司CenterPoint Energy約120萬用戶，發生停電情況。

他並表示，城市內兩個避難中心，因電力中斷無法營運，開放避寒的喬治布朗會展中心（George R. Brown Convention Center）也已人滿為患。

特納指出，冬季風暴期間，整個德州電力遭受空前壓力，15日出現的停電可能持續超過15分鐘至一小時。「若您的住宅停電，可能一整天都無電可用，若情況沒改善，停電可能延續至16日。」

對許多留在家中的居民來說，他們面臨室內無法供暖的狀況。休士頓華裔居民趙女士懷疑是否供電系統已經故障，由於無法開啟暖氣，她待在家中也必須多穿好幾件衣褲。  

根據市長的說法，電力對老年人與需要電來維持監護的重症病患用戶格外重要。他敦促民眾多關注鄰近老年情況，尤其是親戚與鄰居。

至於停電時該怎麼辦，特納敦促人們儘可能與家人在一起，若發生緊急情況，儘速撥打211或311，緊急情況可打911。

休士頓 風暴 德州

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