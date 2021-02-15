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抨擊賀錦麗 德州兩牧師遭譴責

編譯組／綜合報導
兩位白人牧師批評副總統賀錦麗(後左)為耶洗別遭抨擊。(白宮網頁）
兩位白人牧師批評副總統賀錦麗(後左)為耶洗別遭抨擊。(白宮網頁）

據報導，德州兩位白人牧師，在台上稱副總統賀錦麗（Kamala Harris）為耶洗別（Jezebel）而遭抨擊。

在聖經中，耶洗別是一位公主和一位先知，她試圖挽救自己生命，並誘惑皇家衛隊成員。在流行文化中，她的名字用來比喻蕩婦、毒婦等。此外，自美國奴隸制度時代以來，耶洗別被比喻為過度性慾的非裔女性，這也是電影和小說中描述的刻板印象。

德州第一浸信會教堂牧師Steve Swofford在1月3日於講台上發表言論，稱拜登總統為「認知失調總統」，在台上並問會眾，「若他發生什麼事情，耶洗別必須接手怎麼辦？耶洗別賀錦麗，那不是她的名字？」

兩週後，德州Lindale第一浸信會教堂牧師Tom Buck在推特上首次提到副總統。

根據「浸信會新聞」（Baptist News），Buck寫到「我無法想像任何真正敬畏上帝的人，希望他們女兒將耶洗別視為勵志榜樣的以色列人，因為她是當權婦女。」

幾天後，Buck再次寫道，「我們問題是她不虔敬的性格，她不僅是有史以來最激進的墮胎副總統，還是最激進的LGBT的擁護者，她執行第一批女同性戀婚姻，為她祈禱，不要稱讚她。」

根據「浸信會新聞」報導，南浸信會非裔牧師Dwight McKissic譴責Buck言論。

他認為，在任何情況下，將副總統稱之為耶洗別都是毫無根據與無禮，並對浸信會形象有害，「我選擇不再與Buck進行任何進修。」

德州 非裔 賀錦麗

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