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哈里斯縣長滿意度 高達78％

編譯組／綜合報導 
哈里斯縣縣長伊達戈是大休士頓地區，最受歡迎的政治人物。（伊達戈臉書）
哈里斯縣縣長伊達戈是大休士頓地區，最受歡迎的政治人物。（伊達戈臉書）

休士頓地區的政治人物中，誰最受歡迎？答案是年僅29歲的哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）。原因是她上任25個月所展現的領導風格，帶領該縣安然度過當地天災與新冠疫情。 

休士頓大學（University of Houston）霍比公共事務學院（Hobby School of Public Affairs）針對大休士頓地區政治人物認同度的調查發現，目前已經算是民主黨鐵票區的休士頓都會區，伊達戈獲得78％的高認同率。 

民主黨哈里斯縣黨部主委Lillie Schechter則說，伊達戈做事明快，競選承諾幾乎都已兌現，而在新冠期間的表現更是有目共睹。 

與霍比公共事務學院合作調查的政治分析師Mark Jones表示，絕大多數的人都知道她，而且喜歡她的作風，就民主黨內初選或是全民普選而言，其他人大概都很難打敗伊達戈。 

不過，哈里斯縣的犯罪率升高，卻是伊達戈或民主黨的隱憂之一，因為共和黨人很可能在2022年投票時，抓緊這個不分年齡、族群、性別關心的議題大作文章。

伊達戈出生在哥倫比亞，五歲時移居秘魯和墨西哥，15歲時與父母到休士頓定居。她2013年畢業於史丹福大學政治系，同年取得美國公民資格。

哈里斯縣縣長伊達戈是大休士頓地區，最受歡迎的政治人物。（Fox 26）
哈里斯縣縣長伊達戈是大休士頓地區，最受歡迎的政治人物。（Fox 26）

休士頓 民主黨 美國公民

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