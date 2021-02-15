我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2763萬 逾48.5萬死

川普律師慶彈劾案判無罪！斥媒體「分裂美國」

疫苗分發滯後 75%仍在冷凍櫃

記者李晗 / 綜合報導
舊金山加大教授華切特直言，對於美國疫苗在施打過程中的滯後，並不感到驚訝。（EMS提供）
舊金山加大教授華切特直言，對於美國疫苗在施打過程中的滯後，並不感到驚訝。（EMS提供）

獲得聯邦許可之後，藥廠已經將數以千萬劑的新冠疫苗交付給了美國官方。但是最新的數字顯示，75%的疫苗仍然保存在冷凍櫃中，打了疫苗的人數占比非常低。整體的疫苗分發、施打的流程非常滯後，引發美國是否沒有準備好的質疑聲音。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）舉辦論壇，邀請兩名醫學專家解析美國疫苗遲滯背後的種種原因。

田納西州范德堡大學（Vanderbilt University）傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，美國在這次的疫苗分發接種的安排上，的確沒有準備好。他指出，像是疫苗從聯邦層級下放至州和縣市一級的地方，很多時候他們都不知道什麼時候會來，以及疫苗可能也會來遲了、來少了。

同時，輝瑞（Pfizer）的疫苗需要超低溫冷藏，這就是直接導致能夠處理這部分疫苗的機構必須是大型的醫療機構、醫療中心，以及受過專門培訓的醫療人員才能夠處理。這樣的現實也導致疫苗在分發、運輸的過程中變得困難。

莫德納（Moderna）疫苗，在保存儲藏的過程中則容易得到。據悉這部分的疫苗也已經分發至一些長期照護機構，小地方的衛生部門、社區醫院等。但這個過程需要時間。

沙夫納教授指出，很多人以為這次的新冠疫苗分發運輸和接種，就如同以前的流感疫苗一樣。但並非如此，這次的過程更加複雜，而且還要打兩針。

舊金山加大（UCSF）的教授華切特（Robert M. Wachter）直言，對於美國疫苗在施打過程中的滯後並不感到驚訝。他認為，在科研上的確是成功研製了疫苗，但是具體的落實疫苗施打，就直接關乎後勤工作，政治社會等等因素。

他回顧了疫情期間美國在個人防護裝備（PPE）和新冠病毒檢測上的滯後，也就不難預測到疫苗的分發接種也會出現類似的問題。

華切特教授認為，最好的方式還是在聯邦層級制定好完善計畫，再一步步下放到州和縣、市。他說，現在基本上都是州和縣市一級有很多的自主權，而缺少了國家層面的指揮。而且在施打過程中，誰先打疫苗的問題也使得整個過程變得複雜化。像是受到疫情重創的有色人種社區，或者是前線的超市員工，都有呼聲要求他們應該先打疫苗，因此在認證、外展的過程中也將耗費更多時間。

范德堡大學傳染病學教授沙夫納表示，美國在這次的疫苗分發接種的安排上，的確沒有準備...
范德堡大學傳染病學教授沙夫納表示，美國在這次的疫苗分發接種的安排上，的確沒有準備好。（EMS提供）

流感疫苗 美國 疫情

上一則

哈里斯縣長滿意度 高達78％

下一則

創紀錄低溫 德州將分區限電

延伸閱讀

日本首度批准新冠疫苗 17日起醫護率先施打

日本首度批准新冠疫苗 17日起醫護率先施打
南加州老婦接種後猝死 證實與新冠疫苗無關

南加州老婦接種後猝死 證實與新冠疫苗無關
新冠病毒可能會與人類長存

新冠病毒可能會與人類長存
澳洲首批疫苗8萬劑本周到貨！2月底開始接種

澳洲首批疫苗8萬劑本周到貨！2月底開始接種
麻州新規 陪長者注射者也可打疫苗

麻州新規 陪長者注射者也可打疫苗
疫苗一站預約？白思豪：正改善

疫苗一站預約？白思豪：正改善

熱門新聞

耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

2021-02-09 11:39
「床墊麥克」(中) 藉超級盃豪賭並巧妙為生意行銷。(Gallery Furniture臉書)

藉超級盃豪賭346萬元 家具商超級懂行銷

2021-02-08 20:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪