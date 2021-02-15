創紀錄低溫 德州將分區限電

創紀錄低溫導致德州可能分區供電。(德州電力可靠委員會)

創紀錄的冰風暴 席捲德州 ，至16日各地溫度將至零度以下。德州政府要求民眾儘可能節約用電，因創紀錄的低溫 ，恐使該州電力不堪負荷，部分地區輪流限電，加劇冰風暴帶來的危機。

德州電力可靠委員會（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）系統運營資深總監Dan Woodfin說，德州目前已看到創紀錄的電力需求，「我們肯定需要輪流停機，15日至16日可能性更大。」

Woodfin說，若電力儲備下降到一定數值以下，該單位將要求部分區域供應商，關閉某些社區電力，時間可能為15分至30分。

至14日晚上，南衛理公會大學（Southern Methodist Univ.）發出警報，通知學校「預計15分鐘的輪流限電時間，至16日將達兩倍，停電後可能需五小時或更久時間，才可能恢復全面供暖。」

目前德州約有一半風力渦輪機容量（約2萬5000兆瓦）尚未發電，因許多渦輪機因冰風凍結。正常運轉的渦輪機產量仍超過正常水平。ERCOT說，目前不確定是否有計劃對德州西部和西北部地區的渦輪機，進行除冰。

相關單位敦促德州人，在高峰時段，下午6時至10時間減少電力消耗，及未來幾天的上午5時至9時。他們並要求企業和其他用電大戶，未來幾天內將電力限制在基本生產等級。