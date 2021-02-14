老婦目睹槍擊案 逃離慌撞民宅

老婦慌不擇路駕車撞進路邊住宅。（視頻截圖）

一位曾祖母級的婦人近日在市區加油站 親眼目睹一起槍擊 案，近距離看到槍手行凶，因擔心成為槍手射擊目標，慌不擇路駕車撞到路邊一棟民宅，受傷送醫。老婦9日對媒體表示，希望槍手到警局自首，祈禱遭撞住宅內居民平安。

據ABC13報導，受傷老婦今年78歲，於8日（周一）在W.Airport大道7997號一處加油站目睹一起槍擊案。她說，當她準備離開加油站時，聽到很響的射擊聲音「砰！砰！砰！」。她看見槍手持槍，且槍手的眼睛還直視著她，令她非常恐懼。她說，槍手肯定會殺死她，因為會相信她能認出。於是老婦駕駛自己轎車，逃離現場，希望逃脫槍手可能追殺。慌不擇路中撞進路邊一棟住宅，她的眼睛受傷，全身也多處有瘀傷，所幸無礙性命。送醫後，醫生表示，會很快康復。

老婦對媒體說，不要透露她的姓名，希望槍手向警方自首，也祈禱遭她駕車撞到住宅裡的居民平安。她說：「謝天謝地，希望我沒有傷到任何人」。

警方表示，槍擊案起因是，當天傍晚，52歲Mark Jefferson將車停在W. Airport大道7997號的一個加油站停車場，這時另一名男子將車停在旁邊，兩人因毒品 交易發生爭執，對方拔槍射擊，隨後嫌犯駕車逃離現場，Mark Jefferson手臂和腹部受傷，生命無礙。

警方表示，有暸解本案線索者可致電休士頓市警局713-308-8800或Crime Stoppers：713-222-TIPS。