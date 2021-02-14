我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2757萬 逾48.4萬死

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

處理事故遭撞 一達拉斯警殉職

編譯組／綜合報導
達拉斯警局警員Mitchell Penton於13 日凌晨協助一起事故時遭撞身亡。（達拉斯警局）
達拉斯警局警員Mitchell Penton於13 日凌晨協助一起事故時遭撞身亡。（達拉斯警局）

達拉斯13日凌晨發生一起警察汽車撞死憾事。達拉斯晨報報導，達拉斯警局警員Mitchell Penton於13日凌晨1時45分，在75號高速公路北向，Walnut Hill Lane附近協助處理事故，並於現場指揮交通時，一輛由32歲男子駕駛的黑色Kia Forte撞上其警車，也撞上了Penton。

Penton被緊急送往貝勒大學（Baylor University）醫學中心後不治。Kia坐車另一名女性乘客，也因胸部受送醫治療。

相關單位聲明中指出，Penton於2019年2月6日加入警隊，被分配至東北巡邏警局。身後留下懷著他們第一位孩子的妻子。

「我們心情沉重」警局局長Eddie Garcia說，「我們希望社區與我們替他們家人祈禱。」

駕駛Kia的司機為Philip Mabry並未在這起事件中受傷，以酒醉誤殺一名警察與酒醉襲擊被捕。

警方於聲明中指出，Penton的緊急燈號當時亮著，目擊者指出，Mabry當時正高速駕駛。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）發表聲明表達哀悼之意。當天下午，在東北巡邏警局大樓外，同僚與其他人員在Penton的警車上放上鮮花悼念，北德州其他警察部門，也在社交媒體上表達哀悼與慰問。

警察 德州 汽車

上一則

老婦目睹槍擊案 逃離慌撞民宅

下一則

NFL德州人隊 釋出明星球員J.J. Watt

延伸閱讀

情人節週末 寒流凍雨襲40州 近2億人受影響

情人節週末 寒流凍雨襲40州 近2億人受影響
Kia打造新品牌 主打電池動力車

Kia打造新品牌 主打電池動力車
達拉斯籲民眾註冊 預約疫苗接種

達拉斯籲民眾註冊 預約疫苗接種
房車成為黃昏產品？Kia Cadenza與K900退出美國市場

房車成為黃昏產品？Kia Cadenza與K900退出美國市場
Hyundai、Kia靠休旅車抗疫！在美銷售優於同業

Hyundai、Kia靠休旅車抗疫！在美銷售優於同業
達拉斯疫情最致命一周 共138人亡

達拉斯疫情最致命一周 共138人亡

熱門新聞

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

2021-02-09 11:39
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答