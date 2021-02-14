處理事故遭撞 一達拉斯警殉職

達拉斯警局警員Mitchell Penton於13 日凌晨協助一起事故時遭撞身亡。（達拉斯警局）

達拉斯13日凌晨發生一起警察 遭汽車 撞死憾事。達拉斯晨報報導，達拉斯警局警員Mitchell Penton於13日凌晨1時45分，在75號高速公路北向，Walnut Hill Lane附近協助處理事故，並於現場指揮交通時，一輛由32歲男子駕駛的黑色Kia Forte撞上其警車，也撞上了Penton。

Penton被緊急送往貝勒大學（Baylor University）醫學中心後不治。Kia坐車另一名女性乘客，也因胸部受送醫治療。

相關單位聲明中指出，Penton於2019年2月6日加入警隊，被分配至東北巡邏警局。身後留下懷著他們第一位孩子的妻子。

「我們心情沉重」警局局長Eddie Garcia說，「我們希望社區與我們替他們家人祈禱。」

駕駛Kia的司機為Philip Mabry並未在這起事件中受傷，以酒醉誤殺一名警察與酒醉襲擊被捕。

警方於聲明中指出，Penton的緊急燈號當時亮著，目擊者指出，Mabry當時正高速駕駛。

德州 州長艾伯特（Greg Abbott）發表聲明表達哀悼之意。當天下午，在東北巡邏警局大樓外，同僚與其他人員在Penton的警車上放上鮮花悼念，北德州其他警察部門，也在社交媒體上表達哀悼與慰問。