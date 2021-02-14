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NFL德州人隊 釋出明星球員J.J. Watt

編譯組／綜合報導
J.J. Watt以自拍影片向球迷訴說心路歷程。（J.J. Watt）
J.J. Watt以自拍影片向球迷訴說心路歷程。（J.J. Watt）

NFL休士頓德州人隊決定釋出球星J.J. Watt。他12日公開兩分鐘錄影，說明他的當初到現在的心路歷程，並強調他對休士頓的不捨。球隊老闆Cal McNair則表示，一切尊重J.J. Watt，盡管球團可以將他交易出去或是要求賠償，但是他認為讓J.J. Watt自由選擇想去的球隊是最好的方式。不過J.J. Watt尚未決定下一步。

德州人隊2011年以第一輪11順位選中J.J. Watt，他之後出賽10季共128場比賽。在德州人隊出賽期間，共有四次防守達陣，擒抱531次，四分衛擒殺101.0次，抄截兩次，可謂優秀的防守型球員。而他在球場外的表現更是深獲休士頓人喜愛，包括在哈維颶風後協助募款3700萬元，聖塔菲高中槍擊案後安撫家屬，還曾經陪雙腿截肢的球迷Calder Hodge一起練球。

當地輿論認為，來自威斯康辛的J.J. Watt早就已經是個道道地地的休士頓人了。他在自拍影片中也坦承，他愛休士頓，休士頓人對他的好點滴在心，「我無法想像沒有德州的日子」，但是他已經和球團談好，球團也願意將他釋出，（變成自由球員），「雖然很難過，但現在是該邁出下一步的時候了」。不過東主Cal McNair並未放棄，告訴ABC 13他認為J.J. Watt會回來的，而且他們也期待他回來。

休士頓 德州 颶風

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