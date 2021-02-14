大媽擒抱偷窺狂 警讚如美足線衛

偷窺男試圖逃跑時，被佩尼亞擒抱倒地。（KPRC）

德州 傑克森湖市（Lake Jackson）一名母親，日前因為一名男子偷窺女兒寢室，因此當場擒抱撲倒嫌犯。因為這位媽媽身手俐落，目睹整個經過的員警打趣說，「不知道您有沒有興趣去休士頓 德州人美足隊當線衛？」

這名媽媽叫佩尼亞（Phyllis Pena），她在上午7時由店裡返家時，發現一名男子正在院子裡偷窺15歲女兒的臥室，不過當時女兒不在屋內。由於男子被發現後準備逃跑，佩尼亞因此打電話報警，警察 趕到後，男子仍然試圖逃脫。

但正當男子東竄西竄，閃過兩名員警時，竟然衝向佩尼亞的方向，當下滿腦子都是保護女兒的她，當場施展擒抱術制伏男子，她的女兒也衝上來幫忙，直到員警趕來接手逮人。

因為佩尼亞的擒抱動作太過俐落，員警還輕輕捶了她一下，笑稱「嘿，我聽說德州人隊正在找新線衛呢」。巡佐Roy Welch事後受訪時表示，佩尼亞勇氣可嘉，因為一般人碰到嫌犯時，不太願意冒著風險幫忙逮人。

最後發現男子是19歲的Zane Hawkins。他已被收押，並面臨持有管制物品、逃避逮捕、拒捕等罪名，罪名還可能增加。佩尼亞事後說，她的女兒知道這人，但並不認識，而她只是想保護心肝寶貝。