我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2757萬 逾48.4萬死

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

多方優勢匯集 德州有望成矽谷

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特（左）與美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（截圖自艾伯特臉書）
德州州長艾伯特（左）與美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（截圖自艾伯特臉書）

如今的德州，不僅只是擁有石油的州，更可望成為下一個矽谷。包括彭博（Bloomberg）與作家米姆（Stephen Mihm）等人，都注意到此現象。其中，加州許多公司出走德州，人才前往德州，科技巨頭進駐等，都是主要因素之一。

德州紀事報報導，米姆在一個名為「矽谷永遠不會消失，德州知道」（Silicon Valley Won't Last Forever and Texas Knows It）一文中，概述了幾個世紀以來創新中心的興衰。包括費城、底特律，甚至康乃狄克州的哈特福（Hartford）等。

文中指出，儘管如此，加州仍是研發中的大多數投資指標所在，而來自風險投資公司的資金，卻在德州蔓延。

文章稱，德州的高科技產品出口，已超過加州。且在2019年，當1800家公司離開加州時，大多數出走至德州。約有4萬2500人離開加州，前往德州。

他同時指出，德州具有矽谷成熟創業的特徵。他例舉休士頓著名的萊斯大學（Rice University）成為培養這類優秀工作者的渠道，一如史丹福大學多年來，是周圍矽谷人才培育重地之一。

此外，知名的科學領導品牌也是讓德州成為下一個矽谷的重要元素。如優秀的德州儀器（Texas Instruments），戴爾（Dell）與美國國家航空暨太空總署（NASA）。此外，近期更有消息稱，甲骨文、惠普、特斯拉和SpaceX等科技巨頭，很快進駐德州，帶來許多工作機會。

德州 加州 矽谷

上一則

大媽擒抱偷窺狂 警讚如美足線衛

下一則

休士頓關切遊民 避寒中心待命

延伸閱讀

情人節週末 寒流凍雨襲40州 近2億人受影響

情人節週末 寒流凍雨襲40州 近2億人受影響
紐森宣布 2月12日為加州「農曆新年」

紐森宣布 2月12日為加州「農曆新年」
遏仇恨犯罪 加州州議員提AB 557法案

遏仇恨犯罪 加州州議員提AB 557法案
針對亞裔的仇恨暴力 加州、紐約最多

針對亞裔的仇恨暴力 加州、紐約最多
寒流來襲 州長發布低溫警示

寒流來襲 州長發布低溫警示
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

熱門新聞

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

2021-02-09 11:39
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答