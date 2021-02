多方優勢匯集 德州有望成矽谷

德州州長艾伯特(左)與美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)。(截圖自艾伯特臉書)

如今的德州 ,不僅只是擁有石油的州,更可望成為下一個矽谷 。包括彭博(Bloomberg)與作家米姆(Stephen Mihm)等人,都注意到此現象。其中,加州 許多公司出走德州,人才前往德州,科技巨頭進駐等,都是主要因素之一。

德州紀事報報導,米姆在一個名為「矽谷永遠不會消失,德州知道」(Silicon Valley Won't Last Forever and Texas Knows It)一文中,概述了幾個世紀以來創新中心的興衰。包括費城、底特律,甚至康乃狄克州的哈特福(Hartford)等。

文中指出,儘管如此,加州仍是研發中的大多數投資指標所在,而來自風險投資公司的資金,卻在德州蔓延。

文章稱,德州的高科技產品出口,已超過加州。且在2019年,當1800家公司離開加州時,大多數出走至德州。約有4萬2500人離開加州,前往德州。

他同時指出,德州具有矽谷成熟創業的特徵。他例舉休士頓著名的萊斯大學(Rice University)成為培養這類優秀工作者的渠道,一如史丹福大學多年來,是周圍矽谷人才培育重地之一。

此外,知名的科學領導品牌也是讓德州成為下一個矽谷的重要元素。如優秀的德州儀器(Texas Instruments),戴爾(Dell)與美國國家航空暨太空總署(NASA)。此外,近期更有消息稱,甲骨文、惠普、特斯拉和SpaceX等科技巨頭,很快進駐德州,帶來許多工作機會。