多方優勢匯集 德州有望成矽谷

德州州長艾伯特（左）與美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（截圖自艾伯特臉書）

如今的德州 ，不僅只是擁有石油的州，更可望成為下一個矽谷 。包括彭博（Bloomberg）與作家米姆（Stephen Mihm）等人，都注意到此現象。其中，加州 許多公司出走德州，人才前往德州，科技巨頭進駐等，都是主要因素之一。

德州紀事報報導，米姆在一個名為「矽谷永遠不會消失，德州知道」（Silicon Valley Won't Last Forever and Texas Knows It）一文中，概述了幾個世紀以來創新中心的興衰。包括費城、底特律，甚至康乃狄克州的哈特福（Hartford）等。

文中指出，儘管如此，加州仍是研發中的大多數投資指標所在，而來自風險投資公司的資金，卻在德州蔓延。

文章稱，德州的高科技產品出口，已超過加州。且在2019年，當1800家公司離開加州時，大多數出走至德州。約有4萬2500人離開加州，前往德州。

他同時指出，德州具有矽谷成熟創業的特徵。他例舉休士頓著名的萊斯大學（Rice University）成為培養這類優秀工作者的渠道，一如史丹福大學多年來，是周圍矽谷人才培育重地之一。

此外，知名的科學領導品牌也是讓德州成為下一個矽谷的重要元素。如優秀的德州儀器（Texas Instruments），戴爾（Dell）與美國國家航空暨太空總署（NASA）。此外，近期更有消息稱，甲骨文、惠普、特斯拉和SpaceX等科技巨頭，很快進駐德州，帶來許多工作機會。