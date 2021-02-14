休士頓關切遊民 避寒中心待命

休士頓 於大年初三（14日）迎來寒冷冰風暴 ，相關單位正密切關注天候情況，並準備替無家可歸者開設避寒中心。

休士頓紀事報報導，休士頓緊急事務辦公室分析師Luis Adame指出，只有在國家氣象局發布急凍警告（freeze warning）或急凍諮詢（freeze advisory）情況下，才會開放避寒中心給無家可歸者。

「我們將持續監控天候發展，目前我們正要求居民因應冰風暴帶來的危險做好準備，保護人、寵物、植物和管道系統等。」

國家氣象局預計數小時內，溫度將遠低於冰點，15日降雪 ，預計寒冷的急凍天氣將持續至至少17日（周三）為止。

而無家可歸外展中心人員，也積極分發禦寒用品，毯子、暖暖包等用品給室外的無家可歸者，包括市中心等部分避難所，也將延長營業時間。

民眾也可向Coalition for the Homeless、SEARCH Homeless Services、Avenue 360、Star of Hope、The Harris Center PATH、U.S. Vets，與為於1212 Prairie St.的The Beacon提供相關物品。