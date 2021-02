休士頓關切遊民 避寒中心待命

休士頓 於大年初三(14日)迎來寒冷冰風暴 ,相關單位正密切關注天候情況,並準備替無家可歸者開設避寒中心。

休士頓紀事報報導,休士頓緊急事務辦公室分析師Luis Adame指出,只有在國家氣象局發布急凍警告(freeze warning)或急凍諮詢(freeze advisory)情況下,才會開放避寒中心給無家可歸者。

「我們將持續監控天候發展,目前我們正要求居民因應冰風暴帶來的危險做好準備,保護人、寵物、植物和管道系統等。」

國家氣象局預計數小時內,溫度將遠低於冰點,15日降雪 ,預計寒冷的急凍天氣將持續至至少17日(周三)為止。

而無家可歸外展中心人員,也積極分發禦寒用品,毯子、暖暖包等用品給室外的無家可歸者,包括市中心等部分避難所,也將延長營業時間。

民眾也可向Coalition for the Homeless、SEARCH Homeless Services、Avenue 360、Star of Hope、The Harris Center PATH、U.S. Vets,與為於1212 Prairie St.的The Beacon提供相關物品。