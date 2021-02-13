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經文處偕美南僑領 視訊賀歲

休士頓訊
陳奕芳偕僑教中心同仁祝賀僑胞牛年行大運。（僑教中心提供）
陳奕芳偕僑教中心同仁祝賀僑胞牛年行大運。（僑教中心提供）

受新冠肺炎疫情影響，美南僑社無法舉行實體春節活動。為營造年節歡樂氣氛，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文特別邀集美南各地僑領、學者及企業家和同仁一起錄製賀歲短片，並於2月10日晚間發布在經文處臉書及推特，向美南僑社拜年。

共襄盛舉的人士來自四面八方，其中休士頓台灣同鄉會會長宋明麗以台灣俚語「摸牛耳，給你呷百二」祝福大家新春吉祥，別出心裁，但也考倒了剪接影片的小編，扎實的上了一堂俚語課。另艾爾帕索台灣工商會由會長廖啓宏帶領成員向大家拜年，一起入鏡的寶島造景既吸睛又能彰顯對故鄕的懷念。精彩的賀歲實況不勝枚舉，羅復文邀請大家一起上網觀賞、細細品味。

據了解，德州其他參與賀歲人士在大休士頓地區有僑務委員黎淑瑛及吳光宜、中華公所共同主席黃泰生、江麗君及美南銀行董事長李承穗；達福地區有僑務諮詢委員牟呈華及谷祖光伉儷、達福地區中華社團聯誼會會長鍾開瑞；聖安東尼由台灣同鄉會會長羅唯嘉代表。紐奧良台灣同鄉會會長何思賢、阿肯色州台灣同鄉會會長陳啟天、密西西比州僑務促進委員范鸝婉及奧克拉荷馬大學教授俞天佑也入鏡，向大家獻上牛年的祝福。

賀歲短片臉書連結

https://fb.watch/3AaLQjOj9D/

推特連結

https://twitter.com/teco_htx/status/1359650749899173889?s=21

歡迎大家點閱，同慶農曆新年。

宋明麗以應景台灣俚語賀歲。（僑教中心提供）
宋明麗以應景台灣俚語賀歲。（僑教中心提供）
羅復文偕駐處同仁向僑界賀年。（僑教中心提供）
羅復文偕駐處同仁向僑界賀年。（僑教中心提供）

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