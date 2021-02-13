金城銀行業務成長 稅後純利創新高

金城銀行新設立的羅蘭岡分行是該行在南加州第三家分行，分行員工熱誠歡迎客戶的到來。（金城銀行提供）

2021年農曆新年將至，金城銀行祝賀所有客戶和朋友身體健康、心想事成，「 牛」 轉新運！在牛年開春之際，金城銀行宣告喜訊，南加州 羅蘭岡分行於2月1日正式營業，北加州貸款 辦公室亦順利設立。二個新據點的設立，代表金城銀行與加州企業和社區更緊密的連繫，希望更能擴展銀行的服務層面。

吳光宜董事長表示，金城銀行在南加州阿罕布拉市(Alhambra)和托斯汀(Tustin)已經設有分行，在羅蘭岡和爾灣也設有貸款辦公室。新設立的羅蘭岡分行是南加州第三家分行，位於Colima Rd.和Albatross Rd.交接，與商場內許多知名商家比鄰，商場交通便利、停車方便。北加州貸款辦公室則設在灣區的伯靈格姆市(Burlingame)，位處高科技事業雲集的矽谷(Silicon Valley)區域， 靠近舊金山國際機場。這兩個新據點，希望能服務更多加州的客戶，也將金城銀行的服務網絡擴展至更多華人社區。

林懿明執行長表示，金城銀行近幾年來業務持續成長，總資產額突破十億美元，其稅後純利、總貸款額、總存款額以及股東權益均達到創行以來的歷史新高點，銀行員工的士氣更為高昂。很高興羅蘭岡分行和北加州貸款辦公室的設立，和這麼多優質的商家為鄰，相信在敦親睦鄰，互相支持的基礎下，發揮雙贏的乘數效果，將可以提供民眾更佳的金融服務選擇。

林懿明執行長表示，金城銀行全體行員將攜手同心，以「用心、誠懇、專業、周密」的服務態度，擴大服務社區的層面，期許金城銀行和社區一同邁向永續未來，並成為德州暨南、北加州社區的標竿銀行。

為幫助中小企業渡過這段艱難困境，並配合政府和美國小型企業管理處（U.S. Small Business Administration）所推出的薪資保障計劃（Paycheck Protection Program），金城銀行在2020年已經協助許多客戶和社區朋友獲得免償還薪資補助；近期更進一步配合第二梯次薪資保障計劃，協助客戶申辦新一輪貸款補助，為客戶爭取最大財務上的支援。如貴客戶需要相關計劃訊息或有任何疑問，歡迎與各分行貸款專員查詢。

在歡渡快樂春節之際，如何規劃未來一年的財務安排，則是刻不容緩！金城銀行貼心提醒2020年稅務年度報稅截止日期是2021年4月15日，根據聯邦制定的退休 帳戶法規，可以在報稅截止日前（不包括延期）根據個人需要，到銀行開設傳統退休帳戶（Traditional IRA）或羅斯退休帳戶（Roth IRA）。

傳統退休帳戶的好處是：報稅人每年合法存入退休帳戶的存款額，可享受全部或部分的延期繳付所得稅，直到報稅人年滿59歲半後開始提領時，才需就提領的金額申報所得稅。至於羅斯退休帳戶的存款必須是稅後所得資金，所以不能扣抵當年所得稅。而它最大的優點就是日後所有按規定提領的金額（本金及利息）免稅，只要在2020年賺取的年收入不超過一定限額，就可開設羅斯退休帳戶。2020年税季退休帳戶存入最高額50歲以下者，每年為6000美元，50歲或以上者，每年為7000美元。

時逢新春佳節，金城銀行吳光宜董事長、林懿明執行長暨銀行董事和全體同仁敬祝大家牛年行大運、富貴喜年來！金城銀行為客戶財務把關，共創利益、共享金色未來！有關該行最新資訊請參閱網站 www.goldenbank-na.com。

德州休士頓百利總行地址：9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話：888-320-3838。

李察遜分行地址：301 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080，電話：972-889-3838

布蘭諾分行地址：240 Legacy Dr., Suite 210, Plano, Texas 75022，電話：972-517-4538