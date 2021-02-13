2018年初時，休士頓地區也遭逢大雪。（ABC 13）

由於極地冷氣團將至，大休士頓 地區各學區 總監將繼續討論極端氣候下的應變措施，但多數學區都做好下周一、二（15、16兩日）停班、停課，或改採線上教學的準備。

•Houston、Alief、Sheldon、Deer Park、Spring、Livingston獨立學區，與Lamar-Goose Creek聯合學區：周一、周二只限線上工作與教學，校區將不開放。

•Fort Bend、Katy、Pearland、Tomball、Waller、Spring Branch、Sheldon、Galena Park、Channelview等獨立學區，周一已經訂為總統日，因此本來就不上課，周二則採用遠距上課。

•Conroe、Aldine、Galveston與Liberty獨立學區周一與周二全面停課。Cypress-Fairbanks、Dickinson、Cleveland學區，周一學生放假、但教職員遠距上班，周二則全面休假。Humble獨立學區，周一將採遠距授課 ，但周二尚未決定。La Porte獨立學區周一原本排定的教職訓練將改採線上舉行。