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寒流來襲 州長發布低溫警示

編譯組／綜合報導
州長艾伯特發布寒流警示。（@GregAbbott_TX）
州長艾伯特發布寒流警示。（@GregAbbott_TX）

德州州長艾伯特12日宣布，全州254個縣都必須進入戒備狀態，以因應即將來臨的酷寒氣候。他在推特並強調，除了德州政府各部門都會採取應變措施，德州應變中心（SOC）未來一周也將24小時待命。

另外，艾伯特也強調，民眾應該配合地方政府的安全，並對當地的極端氣候做好準備。他說，德州政府將盡可能提供資源協助民眾度過極端氣候，並與地方政府保持緊密聯繫，在必要時提供額外資源。

德州急難管理中心（Division of Emergency Management）給各單位的指示包括：交通廳應準備好道路設施與應變人員；公路巡警與公共安全廳應主動協助幹道的受困駕駛；軍事廳應備妥人員與冬季裝備，以協助Amarillo、Wichita Falls、Abilene、Fort Worth與Waco的受困駕駛。

另外：公園和野生動物管理廳也應準備四驅車輛，以協助受困駕駛；農工林務局（A&M Forest Service）應協助除雪與移除傾倒樹木；農工工程局（TEEX）、Texas Task Force 1應備妥搜救裝備與人員；公用事業委員會則應負責處理斷電，並維持發電穩定；動保委員會則應準備牲畜防寒設備。

德州 推特

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