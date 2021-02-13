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133輛連環車禍 6死30傷

編譯組／綜合報導
I-35公路車禍現場。（美聯社）
I-35公路車禍現場。（美聯社）

 強烈冷氣團直撲德州，降雨加上20多度的低溫，使得路面突然結冰，德州南部各地頻傳交通事故。福和市的I-35公路甚至傳出133輛車輛連續追撞的重大事故，現場受困的還包括多名醫護人員。搜救人員表示，結冰濕滑路面讓搜救工作更加困難，而且受困者更可能因為低溫導致的失溫。地方議員質疑，養護單位並未做好防護措施，包括事先灑鹽或沙。不過I-35負責單位表示，9日起就已經開始作業。

 I-35西部路段的第一起事故發生在10日上午6時15分，直到11日上午總共有133輛聯結車與小型車連續失控互撞，導致整段路面全都被車塞滿。Fox 4 News報導，至少有6人死亡，近30人受傷；另外，緊急救援MedStar表示，至少送了65人到醫院接受治療。其中許多受困者是正要上班的醫護人員。

 蒙哥馬利郡的麥格諾利（Magnolia）同樣發生多起追撞事故。ABC 13報導，單是12日上午FM-1488至FM-1774路段就有十多台車被困在路上；麥格諾利警方則說共有13輛車彼此互撞。不過並未傳出重大傷亡。導致追撞的原因是降雨與溫度驟降。另外，沃勒縣（Waller County）的US-290路段也發生數起事故，幸好無人重傷。

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