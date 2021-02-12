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超市員工優先接種 德州未納入

編譯組／綜合報導
面臨疫病威脅，卻又不得不工作，德州超市員工身處兩難。（kroger.com）
面臨疫病威脅，卻又不得不工作，德州超市員工身處兩難。（kroger.com）

雖然11個州與華府已將超市員工，納入優先接種的名單當中，但德州卻因為疫苗不足，遲遲不願將第一線服務顧客的超市員工納入接種名單。

去年4月疫情爆發之初的衛生紙囤貨潮，員工得面對疫情與工作壓力，州長艾伯特(Greg Abbott)當時雖然推文鼓勵超市員工堅持下去；但一年過去，第一線員工還是得面臨同樣問題，但州府卻不聞不問，對待接種問題的態度更讓他們寒心。

雖然，聯邦疾病防治中心（CDC）建議應該將必要產業的第一線員工，納入Phase 1B的疫苗對象，但是德州卻堅持只收到400萬劑疫苗，還不夠目前納入Phase 1A與Phase 1B的800萬人接種。未來規劃Phase 1C的接種範圍時，才會依照實際數據與感染風險考量納入那些產業。但是面對疫病又不能接種，確實讓超市員工心很累，工會與議員也紛紛抗議。

Cedar Hill的Kroger分店工作的萊恩（Jackie Ryan）就是個例子。她在日前幫一名老太太結帳時，對方突然說她不舒服，而且當場倒地。萊恩撥了911求助，但在等待EMT來臨前，卻不小心聽到，婦人已經不舒服兩個月了，當天才剛做完篩檢。心裡七上八下的萊恩擔心感染，但店經理卻告訴她，如果沒有病徵，就應該沒事吧。

Kroger達拉斯區的事務經理馬丁（April Martin）面對德州論壇報的詢問，只回答Kroger向來遵守防疫規定，發現店內員工確診時都會仔細處理，而且企業已經花了10億元處理防疫，包括有薪病假與獎勵金。馬丁說，公司都知道員工忙進忙出，都是為了大家服務，因此公司也提供了必要協助。

但是萊恩卻說，她覺得糟透了，沒有人願意給個說法。另一名在休士頓Kroger分店工作的韓德（Dawn Hand）也說，德州政府就是聽不進其他意見，「好像我們的命不重要」。

德州 疫苗 疫情

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寒流來襲 暫停篩檢接種

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