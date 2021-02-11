我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

拜登終於與習近平通話 先賀春節 再關切中國獨斷行動

休城除夕起迎濕冷 下周或降至20度

編譯組／綜合報導 
德州面臨嚴寒氣候。（KHOU 11）
德州面臨嚴寒氣候。（KHOU 11）

極地冷氣團即將到達德州，KHOU 11電視台報導，休士頓以北地區與大休士頓，下周可能面臨20多度的極度嚴寒氣候，同時隨著水氣充分可能出現降雪、結冰或冰雨的狀況。 

2月15日（周一）將是最冷的一天。根據全球預報系統（GFS）、加拿大與德國的預測，氣溫可能只有20多度。休士頓地區上次氣溫不到30度已經是1989年12月的事了。而且20多度的日子可能還會延續幾天，最高只到31或32度。 

這波冷鋒之後的八到十天，氣溫才會回到50多度。雖然目前還不清楚，各地何時或出現降雪或冰雨等狀況，但KHOU 11提醒民眾不要貪圖罕見景色而忘記保暖。 根據預報，接下來幾天的天氣概況為：

周四（2月11日），農曆新年除夕，降雨機率70%，氣溫40至50度，濕冷。

周五（2月12日），大年初一，氣溫約在40度上下，早晨可能降雨。

周六（2月13日），有機會接近40度，但可能降雨，應該考慮將盆栽或寵物帶回家裡。

周日（2月14日），20多度至30度出頭，下午也只會比冰點高一點點。

周一（2月15日），I-10公路以北都應該注意嚴寒氣候，道路結冰將使風險大為增加。

周二（2月16日），氣溫可能到20度以下，但轉為乾冷。 

天氣預測顯示，周末假期或周一，在休士頓以北、以西開車出行都不是好主意，因為嚴寒氣候將會增加風險。降雪機率仍不確定，但就算降雪，地面也不太可能積雪。

降雪 休士頓 德州

上一則

新州2連鎖藥房周四開放疫苗預約

下一則

賴清陽旅館開幕 政商名流齊賀

延伸閱讀

除夕禁忌盤點！小心這些地雷 做了恐倒楣整年

除夕禁忌盤點！小心這些地雷 做了恐倒楣整年
休士頓華醫染新冠離世 親友不捨

休士頓華醫染新冠離世 親友不捨
美國影藝學院表彰三華人藝術家

美國影藝學院表彰三華人藝術家
大蘋果春節將降雪8吋 辦年貨趁早

大蘋果春節將降雪8吋 辦年貨趁早

新冠南非、英國變種病毒 休士頓現蹤

新冠南非、英國變種病毒 休士頓現蹤
10天來第3波！大華府再迎降雪 恐從周三下到周末

10天來第3波！大華府再迎降雪 恐從周三下到周末

熱門新聞

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

2021-02-09 11:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地

胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬