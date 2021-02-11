休城除夕起迎濕冷 下周或降至20度

德州面臨嚴寒氣候。（KHOU 11）

極地冷氣團即將到達德州 ，KHOU 11電視台報導，休士頓 以北地區與大休士頓，下周可能面臨20多度的極度嚴寒氣候，同時隨著水氣充分可能出現降雪 、結冰或冰雨的狀況。

2月15日（周一）將是最冷的一天。根據全球預報系統（GFS）、加拿大與德國的預測，氣溫可能只有20多度。休士頓地區上次氣溫不到30度已經是1989年12月的事了。而且20多度的日子可能還會延續幾天，最高只到31或32度。

這波冷鋒之後的八到十天，氣溫才會回到50多度。雖然目前還不清楚，各地何時或出現降雪或冰雨等狀況，但KHOU 11提醒民眾不要貪圖罕見景色而忘記保暖。 根據預報，接下來幾天的天氣概況為：

周四（2月11日），農曆新年除夕，降雨機率70%，氣溫40至50度，濕冷。

周五（2月12日），大年初一，氣溫約在40度上下，早晨可能降雨。

周六（2月13日），有機會接近40度，但可能降雨，應該考慮將盆栽或寵物帶回家裡。

周日（2月14日），20多度至30度出頭，下午也只會比冰點高一點點。

周一（2月15日），I-10公路以北都應該注意嚴寒氣候，道路結冰將使風險大為增加。

周二（2月16日），氣溫可能到20度以下，但轉為乾冷。

天氣預測顯示，周末假期或周一，在休士頓以北、以西開車出行都不是好主意，因為嚴寒氣候將會增加風險。降雪機率仍不確定，但就算降雪，地面也不太可能積雪。