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賴清陽旅館開幕 政商名流齊賀

記者封昌明／休士頓報導
羅復文（圖中）讚揚賴清（左一）、李迎霞（右一）精明的投資。（記者封昌明／攝影）
羅復文（圖中）讚揚賴清（左一）、李迎霞（右一）精明的投資。（記者封昌明／攝影）

休士頓國際連鎖旅館業者賴清陽、李迎霞夫婦，偕同友人寧永健等，日前在新冠疫情肆虐期間，旅館業一片低氣壓中，大手筆購入兩家萬豪酒店連鎖品牌酒店Residence Inn及Courtyard，他們選在2月10日小年夜的吉時，舉行盛大的開幕剪綵典禮，政商名流都到齊賀，場面熱鬧非凡。

到場祝賀的來賓有：駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳、德州眾議員吳元之、斯坦福市長Cecil Willis、副市長譚秋晴等，大家齊聚一堂為旅館東主剪綵，獻上祝福。

羅復文送了一大籃鮮花盆景祝福，並表示賴清陽等僑商，在疫情尚未明朗之際投資購買兩家旅館，就是看好旅遊業的未來，能有這樣的決定他們表示支持，未來只要是該處能做到的事，他們一定全以赴。

吳元之讚揚賴清陽等人的精明投資，顯示亞裔美國人在主流社會對國家經濟的貢獻嶄露頭角，並閃亮於亞裔美國人的社區之中，他謹代表州政府頒發賀狀，表揚所有參與投資的業主。

斯坦福市長Cecil Willis與華裔副市長譚秋晴出席典禮，他們表示歡迎華人同胞到該市進行投資，斯坦福市目前有19個旅館及其他們多項公共設施，這裡是極具多元化的國際型都市，投資環境非常好。

賴清陽律師、旅館公會前會長李迎霞表示，很榮幸能同時接下兩家具有國際聲望的酒店，看好未來即將反彈的市場，也很開心能為本地的勞工市場提供工作機會，未來他們將持續發展，繼續開拓版圖，請大家拭目以待。

寧永健目前在各大賣場有30家連鎖冰淇淋店及餅乾店，十餘年前事業有成轉投資公寓地產業頗有斬獲，曾有高達5000個單位的公寓在經營，具有精明的商業頭腦，本身已經獨自擁有多家國際級的旅館，目前與賴清陽等人聯手，主要是希望能將自己的經驗傳承給下一代，讓年輕人在未來有機會在國際旅館業佔有一席之地，他們歡迎更多的年輕人加入。

駐休士頓台北經文處處長羅復文（左五）與斯坦福市長Cecil Willis（右四）...
駐休士頓台北經文處處長羅復文（左五）與斯坦福市長Cecil Willis（右四）、副市長譚秋晴（右三）共同為賴清陽（左三）、寧永健（左一）的旅館開幕剪綵。（記者封昌明／攝影）

旅館 投資 美國

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