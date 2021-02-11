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Clubhouse爆紅 大陸用戶拓視野

本報記者／洛杉磯報導
語音社交軟體Clubhouse在全球暴紅。（線上截圖）
語音社交軟體Clubhouse在全球暴紅。（線上截圖）

語音社交軟體Clubhouse在全球暴紅，吸引世界各地的華人大聚集，尤其一度因中國官方未禁止，湧入許多中國用戶。軟體7日晚間突然被中國官方封鎖，引發眾多中國用戶一片哀嚎。許多人事後「翻牆」與各地華人開聊，暢談這幾天「解放自我」的感受。有人認為「上Clubhouse，世界觀不同了」，珍惜表達言論的時刻，也有人認為Clubhouse是兩岸溝通的好工具，各地青年透過「交談」更加融合。

美中港台兩岸四地的華人，近期收到親朋好友的邀請碼加入Clubhouse，在線收聽各大聊天室大聊政治話題。每人都可排隊在聊天室分享想法，有的聊天室甚至直播進行超過八小時。有房主8日特地開房探討Clubhouse在中國大陸被禁的聊天室，邀請大眾在聊天室內分享「高光時刻」、「使用Clubhouse的心得」、「Clubhouse為何被中共政府禁止」等話題。

在大陸生長的一名用戶稱，「上了幾天的Clubhouse，整個世界觀都不同了」。日前他對於許多香港人及台灣人有很深的誤解，認為不管是香港人或台灣人只會謾罵且不講理，加入Clubhouse收聽有關政治議題的聊天室後，發現原來國內資訊來源很封閉，大家在網路上互相謾罵的情景，也不是常有的現象，多數的台灣人及香港人都很理性，也都相當友善。他很珍惜大家以和平態度發表言論的感覺，認為該平台提供了全球華人互相暸解的機會，極具意義。有些來自台灣及香港的用戶，也同樣如此認為。

一名留美華人以客觀角度表示，在美國非常少能看到華人團結一起做點事情，看到華裔影星吳彥祖使用Clubhouse團結各地華人，談紐約華裔長者被推倒受傷的案件；同時看到各地華人互相探討過去歷史，分享自我成長環境，深刻感受到Clubhouse的魅力及影響力。

不過他理解中共政府封鎖Clubhouse的舉動，以中共政府立場考量，讓中國人民在外暢聊，等於破壞了長期建立的「形象」，過往努力功虧一簣，封鎖是必然。認為大陸用戶仍可透過其他管道，慢慢認識外界。

另有用戶表明，珍惜各地華人齊聚理性交換想法跟意見的意義。他擔心Clubhouse在中國被封後，將防堵真正有意識形態者加入交流，聊天室恐將淪為一言堂。倘若房內都是同溫層，Clubhouse最終可能會被大陸用戶拋棄。

Clubhouse 華人 中國

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