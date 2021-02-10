國會撥款20億 補貼貧戶新冠喪葬費

國會編列給貧困家庭作為新冠死者的喪葬費用補貼，可以回溯到2020年的1月20日。(Unsplash網頁)

國會編列的20億元經費已經核准撥款，將給貧困家庭作為新冠死者的喪葬費用補貼，每名死者的家屬最多可以申報7000元，而且可以回溯到2020年的1月20日。

德州 國會眾議員萊特(Ron Wright)是現任國會議員中第一個因為新冠病毒病故，不過他原本就已在與癌症 對抗，COVID-19病毒讓身體虛弱的他提前離世。8日(周一)眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在會議中要求全體議員靜默片刻，追悼總是以打領結(bowtie)正式與會而出名的萊特。

隨後參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)宣布，國會已編列20億元經費，成立「新冠喪禮與殯葬紓困基金」(COVID Funeral and Burial Relief Fund) ，貧苦的家庭如果自己沒有錢作為喪葬費用，可以從這筆經費中申請補貼，最多可領7000元，這是目前辦理喪葬事宜費用的平均值。這筆經費是包括在去年12月下旬通過的紓困案中，該案也給了多數國民每人600元的紓困金 。

這項計畫將很快開放給民眾申請，申請人必須提供亡者的身分證明、死亡證明等的文件，以及辦理喪禮與殯葬的費用收據，聯邦急難管理局FEMA是掌理這項工作的單位，該局很快會成立特別網站接受申請案件。各種文件都可以在網路上呈遞，但不會使用網路或沒有電腦與網路設備的人，也可以用郵寄或傳真的方式申請。

根據達拉斯晨報(Dallas Morning News)8日的報導，德州已有3萬8700多人因為新冠病毒喪命。目前還不知道究竟是以收入多少作為申請資格的上限，細節將在近期內公布。這項計畫只限於2020年1月20日至12月31日死亡的人，2021年元旦以後死者的家屬，不符合申請本案的資格。