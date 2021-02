美國影藝學院表彰三華人藝術家

楊威禮(左起)、秦鴻鈞、梁晨等三位傑出華人,美國影藝學院頒獎表揚。 (圖:梁晨提供)

美國電影 藝術與科學學院亞裔委員會本月初,向北美地區長年對華人 社區的文化、新聞、藝術、電影領域做出重要貢獻的華人藝術家,頒發賀匾表彰他們的貢獻,獲獎者分別為資深媒體人秦鴻鈞,平面設計師、藝術家楊威禮和華人電影導演梁晨。

美國電影藝術與科學學院 (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences,縮寫為AMPAS),是美國文化影視界的專業或資深人士組成的非營利組織。同時也是奧斯卡金像獎的主辦單位。

2020年AMPAS決定結束多年來美國電影界的族群限制,使其更具多元性與開放性,不僅對電影要求增加各族裔人員的比例,在會員、管理委員會與15個行會中也增加了大批華人專業人士參與。

本次獲獎者中的秦鴻鈞女士,原來是香港台灣影視公司的專業編劇。移民美國後,在大休士頓地區從事新聞工作,深耕30餘載。學院的表彰狀描述了她多年來對社區的貢獻。

平面設計師楊威禮是休士頓華人社區熟悉的人士。至今中國城百利大道上仍然到處可見他親手設計的華埠路標。疫情之間,他發起的休士頓廣大醫護人員抗擊疫情大幅壁畫,受到媒體大幅報導,激發休士頓的熱情。

休士頓美國知名華人導演梁晨曾經是中國70、80年代童星,也是自主電影製作中最早獲得國際大奬的導演之一。梁晨的新作「落在紐約的灰」在2020年榮獲八項國際影展大獎,入圍坎城影展自主電影單元及亞洲國際電影節最佳故事片奬。