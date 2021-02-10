休士頓華醫染新冠離世 親友不捨

何樹平醫師在第一線看診不幸感染新冠肺炎過世，令人婉惜。 （圖：熊先生提供）

休士頓 資深內科醫師何樹平 （Dr.Stephen Ho）因感染新冠病毒，不幸於2月1日離世，享年73歲，許多被他醫治過的患者及友人莫不婉惜悲痛。

何樹平是大休士頓地區最早的華人 內科急診醫師之一，他以精湛的醫術服務於華人和各族裔病人，贏得了廣大患者的稱讚。行醫30多年來，何醫生始終如一，恪盡職守、兢兢業業地服務於患者。新冠肺炎大爆發以來，何醫生不顧自己年屆七旬屬於高危人群，以病人的安危為己任，不但沒有害怕退縮停診，反而親力親為工作在一線，一周7天門診懸壺濟世，救人無數。

何樹平生於1947年2月15日出生於中國北京。1960年代後期，何樹平赴菲律賓聖托馬斯大學學習醫學，並成為醫師。之後從德州安德魯斯的Texas Permian Medical Center開始他在美國 的留學與醫學生涯， 並在伊利諾伊州芝加哥的Rush Presbyterian University Medical Center 完成住院醫培訓。

何樹平早年是急診室醫師，其間何樹平率先推動許多醫學改革與法律制定，幫助他的醫師同行和患者。何樹平更是一位極有天賦的診斷學家，這促使他將其最初的醫學研究和實踐領域轉移到了預防保健醫學領域，希望通過幫助人們在需要緊急護理之前享受更健康的生活方式。

在過去的十年中，何樹平將自己的職業生涯投入到抗衰老和再生醫學的研究和實踐中，他研究開發幹細胞療法和富含血小板的血漿療法。何醫師是自體脂肪幹細胞提取和臨床治療應用的先驅者和開創者，他的發明改變了乾細胞用於醫療程序的採集方式，使用新的幹細胞療法讓很多飽受關節疼痛的患者恢復了正常的生活，免除關節置換手術。在整個醫學實踐中，他從未停止研究，始終努力解決病人痛苦，改善提高病人的生活品質。

除了致力於工作，何樹平熱愛家庭生活，也熱愛音樂、美食、武術、游泳和其他活動。正如他的一位親密朋友對他的評價：「他比生命偉大，任何遇到他的人都不會忘記他！」

何樹平雖然離世，但他仁心仁術的精神將永留愛妻彭世瓊、他的孩子以及家人心中， 也將永遠活在他的朋友和被他救治過的患者的心中。因為疫情，遺體告別儀式取消。如果民眾想表達哀思和懷念，何樹平家人有一個quickpay account：[email protected]也可以留言，轉發表達哀思和懷念。