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庭審視訊沒關濾鏡 「貓咪」現身辯護

編譯組／綜合報導
遠距聽證外一章，律師被ZOOM換成貓臉。（取自YouTube）
遠距聽證外一章，律師被ZOOM換成貓臉。（取自YouTube）

德州布魯斯特縣394地方法院日前進行視訊聽審時，意外出現貓咪擔任辯護律師的事件。原因倒不是如一般ZOOM視訊會議時，家裡的貓霸佔鏡頭，而是辯護律師用了助理的電腦參加視訊，沒想到助理卻將設定改為「人臉變貓臉」，因此一開庭時，四造對談方之中就出現了一個會講話的貓。

這位「貓」律師是彭騰（Rod Ponton）。視訊一開始時，法官佛格森（Roy Ferguson）發現彭騰竟然變成了貓，因此提醒彭騰關掉ZOOM變身濾鏡，但是當助理七手八腳想要關掉濾鏡時，變成貓臉的彭騰還是一直說話，邊強調他還是能夠以貓臉繼續辯護，邊說「我就活生生地在線上，我不是貓」，過程相當逗趣。

不過，在社群媒體公開這段畫面的法官佛格森強調，他的用意並非譁眾取寵，而是為了展現在現在這種艱難時刻下，美國司法制度仍在好好的運作，「只是偶爾會出現這種場面罷了」。佛格森說，聽證各方都非常認真，而彭騰也很大方，「大家都展現了專業風格」。這起案件主因是當事人出境時攜帶違禁品與不當現金。

彭騰事後告訴媒體，他當天是用助理的電腦參加視訊會議，但沒想到助理不知為何卻開了貓臉濾鏡，因此才會讓他當眾出糗，幸好最後還是換回本人真面目。另外出席的兩位檢察官Jerry Phillips與H. Gibbs Bauer全程神態自若。不過佛格森還是重申，希望各位法界人士在參加正式會議前，檢查一下電腦設定，免得小孩亂改ZOOM的設定，再次發生類似「慘案」。

視訊會議 社群媒體 美國

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