我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

新冠南非、英國變種病毒 休士頓現蹤

編譯組／綜合報導
休士頓地區出現變種病毒，官方籲嚴防。(CDC網頁)
休士頓地區出現變種病毒，官方籲嚴防。(CDC網頁)

根據ABC13電視台，休士頓地區出現新冠肺炎南非變種病毒，也出現至少兩例英國變種病毒案例。

根據福遍縣（Fort Bend County）衛生局長Jacqueline Minter ，福遍縣一名男子被診斷出南非變種病毒，幸該病人如今已康復。

與此同時，兩名休士頓男子（平均年齡約50多歲）確診新冠肺炎英國變種病毒。ABC13電視台指出，其中一人於去年12月下旬至1月出國旅行，相關旅遊路徑並未透露。其中一人目前住院治療中。

這起事件，讓休士頓衛生官員不排除英國變種病毒會在休士頓流行的可能性。

衛生部門在推特上寫道，「我們必須假設英國病毒已在我們的城市內傳播」他還指出「疫苗似乎對英國變種病毒有效，但要進行足夠的疫苗接種才能產生影響，因此還需幾個月時間。」

而哈里斯縣（Harris）第一起英國變種新冠肺炎病例也於上月出現。

儘管本周休士頓接種成千上萬疫苗，德州州長艾伯特（Greg Abbott）仍希望在該處成立大型疫苗接種站。

然而報導指出，三分之一德州人已表明不會尋求疫苗接種，但時間會證明這些變種病毒，是否會讓他們改變主意。

變種病毒 英國 疫苗

上一則

華埠林肯街125號改建 規模將縮小1/3

下一則

休士頓弱勢族群 苦等不到疫苗

延伸閱讀

變種病毒擴散 逛街旅遊恐等到年底 衝擊企業復甦計畫

變種病毒擴散 逛街旅遊恐等到年底 衝擊企業復甦計畫

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治
南加橙縣發現首例英國變種病毒 當事人近期未出過國

南加橙縣發現首例英國變種病毒 當事人近期未出過國
無意間協助中國研發武器 近200英國學者傳遭調查

無意間協助中國研發武器 近200英國學者傳遭調查
英衛生官員：沒證據證明牛津疫苗對重症或死亡病例無效

英衛生官員：沒證據證明牛津疫苗對重症或死亡病例無效
AZ疫苗對南非變種病毒只有10%保護力 南非暫停施打

AZ疫苗對南非變種病毒只有10%保護力 南非暫停施打

熱門新聞

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41
南丁格爾(紅圈)無視警方在後追緝並要求「趴在地上」，繼續逃逸。(艾文斯頓警局影片截圖)

累計達5死！槍殺范軼然兇嫌遭警擊斃過程影片公布

2021-02-03 11:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國