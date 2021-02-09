新冠南非、英國變種病毒 休士頓現蹤

休士頓地區出現變種病毒，官方籲嚴防。(CDC網頁)

根據ABC13電視台，休士頓地區出現新冠肺炎南非變種病毒 ，也出現至少兩例英國 變種病毒案例。

根據福遍縣（Fort Bend County）衛生局長Jacqueline Minter ，福遍縣一名男子被診斷出南非變種病毒，幸該病人如今已康復。

與此同時，兩名休士頓男子（平均年齡約50多歲）確診新冠肺炎英國變種病毒。ABC13電視台指出，其中一人於去年12月下旬至1月出國旅行，相關旅遊路徑並未透露。其中一人目前住院治療中。

這起事件，讓休士頓衛生官員不排除英國變種病毒會在休士頓流行的可能性。

衛生部門在推特上寫道，「我們必須假設英國病毒已在我們的城市內傳播」他還指出「疫苗 似乎對英國變種病毒有效，但要進行足夠的疫苗接種才能產生影響，因此還需幾個月時間。」

而哈里斯縣（Harris）第一起英國變種新冠肺炎病例也於上月出現。

儘管本周休士頓接種成千上萬疫苗，德州州長艾伯特（Greg Abbott）仍希望在該處成立大型疫苗接種站。

然而報導指出，三分之一德州人已表明不會尋求疫苗接種，但時間會證明這些變種病毒，是否會讓他們改變主意。