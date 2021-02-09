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休士頓弱勢族群 苦等不到疫苗

編譯組／綜合報導
哈里斯縣有些地區被稱為疫苗沙漠。(休士頓衛生局網頁)
哈里斯縣有些地區被稱為疫苗沙漠。(休士頓衛生局網頁)

ABC13電視台報導，一項針對德州和縣數據的調查（13 Investigates）分析研究表示，哈里斯縣（Harris）470萬居民中，20%住在新冠肺炎疫苗沙漠，或沒有疫苗提供的社區。

從最新的美國人口普查數據顯示，處於此情況的地區多為少數族裔與未投保的居民，收入也較少。

在Matas郵遞區號，平均收入比該縣收入低2萬元，93%居民為少數族裔，超過27%沒有網際網路，四分之一居民無保險

儘管該地區是德州疫苗分配指南中優先考慮的社區之一，但那裡並無任何疫苗注射站。

在去年12月首次向醫療和一線工人施打新冠肺炎疫苗後，德州上個月將接種範圍擴大至1B居民。疫苗分配指南也要求「保護弱勢人群」和「減輕由於貧困、保險狀態和地理位置因素造成健康不平等」。

哈里斯縣有幾個族群符合上述準則，但仍苦等不到疫苗。

在Aldine，居民染疫率高於該縣平均水平，32%居民生活於貧困線以下，39%居民無保險，27%沒有網際網路，該區僅不到3%獲得疫苗。

自疫苗開打以來的八週內，郵遞區號77039只獲得100劑疫苗。

調查並指出，哈里斯縣30%的郵遞區號，僅不到2%居民獲得疫苗接種，該縣超過一半的郵遞區號，不到5%區民獲得接種。至少17個郵遞區號，有超過10%接種。

報告也顯示，接種疫苗的地區，多在較富裕的社區。其中郵遞區號77030接種疫苗的人數最多，該地區位於德州醫療中心，35%接種疫苗。

位於格林威（Greenway）與Upper Kirby附近的郵遞區號77046，也有超過35%居民接種。

西休士頓77024郵遞區號，四分之一居民接種，包括貝萊爾（Bellaire）的77401有21%接種。

上述三個郵遞區號居民，67%為白人，平均收入年薪超過8萬7000元，95%居民有保險，僅4.1%無法上網。

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