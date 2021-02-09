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社媒取消保守派言論 州長艾伯特力阻

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特日前在推特上宣布將立法防止社交平台取消保守派言論。（推特）
德州州長艾伯特日前在推特上宣布將立法防止社交平台取消保守派言論。（推特）

FOXBusiness電視台報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）宣布，他的辦公室正與德州參議員休斯（Bryan Hughes）合作制定立法，以「防止臉書和推特之類的社交媒體取消保守派言論。」

休斯在7日受訪，對WFAA的「德州內部政治」（Inside Texas Politics）說，「我們在兩年前提出一項類似法案，但沒有獲得參議會通過」，這次提出的法案將明定「若有公司歧視您，貶低您，阻止您。您可基於您的觀點、政治、宗教信仰，得到一個重新回到社交平台的途徑。」

根據目前通訊規範法第230條（Section 230）中的一項條款，保護社交媒體公司不因第三方就其平台上發布的內容承擔責任。

研擬的法律，將終止第230條對廣告或付費內容的保護，允許受害者尋求法院命令，迫使大型社交平台打擊濫用的行為，並允許在許多情況下起訴平台。

根據休斯的說法，先前法案是針對用戶如何向社交平台巨頭提起歧視訴訟而提出不同的選擇。

他補充，「我們要做的是給任何受到歧視的德州人，給予提起訴訟的選擇，我們認為這將引起臉書、推特的關注，使他們公平對待德州人。」

推特發言人對此不予置評，臉書、艾伯特與休斯方並未立即回覆相關評論。

休斯與艾伯特並不是唯一做此政策的政府官員。前維吉尼亞州科技企業家，民主黨眾議員Mark Warner和明尼蘇達州的Amy Klobuchar近期推出「防止欺詐、剝削、威脅、極端主義和消費者危害法」（SAFE TECH Act）。

然而，就如一些批評家所認為，該法並未完全廢除第230條法規。

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