新冠影響孩童身心 專家解惑

吳善真醫師。（孫玉玟提供）

小兒科專科醫師吳善真應世華婦女工商協會美南分會之邀，將於2月20日(周六)上午10時，在線上介紹新冠病毒和防疫。

Covid-19只針對中老年人嗎？其實不然，這場疫情 對孩童及青少年的影響非常深遠且巨大。孩童被感染後有什麼普遍症狀？病種在年輕人身上產生什麼樣的反應？父母長輩如何告知孩子怎樣進行預先防範？在孩童心理健康及社交上應如何觀察？Covid的症狀在青年人和在中老年人有什麼不同？讓小兒科專科吳善真醫生來一一解答。

吳善真醫師表示，疫情至今已有一年。身為兒科主治醫師，在第一線觀察到許多學齡兒童與青少年的生理及心理變化。本次演講將以實例和說故事的方式，呈現疫情對孩童的衝擊，並給予實際建議指導如何陪伴孩子順利度過艱難時期。

吳善真來自台灣，在長庚醫學院畢業後來美國 再深造，因其豐富的多元文化背景及對社區公益的重視，愛聘於 HOPE希望診所，擔任為小兒主治醫師。除了英語外，她還能說流利的普通話，日語和台語。這次她將她的所學、所見和所聞全部分享給我們，不但在兒童/青少年的身體健康上，也在心理健康上投入心力。

吳善真為美國小兒專科醫師、希望診所小兒主治醫師、德州 兒童醫院急門診主治醫師、德州農工大學兒科住院醫師畢業。吳善真在德州A＆M醫學院 / Driscoll兒童醫院完成兒科專業培訓。她對預防醫學很感興趣，該醫學強調輔導和教育。吳博士非常喜歡兒童，因為兒科醫生可以對孩子健康和成長產生影響。

本次醫療講座由世華婦女工商協會美南分會主辦，事先報名者可參加抽獎。登記連結: https://forms.gle/98Wy6iFyhdyUKtQs5（請事先登記，主辦單位將發送會議連結email）。詢問電話：會長孫玉玟 281-777-7783 或 理事裴俊莉713-517-1566。