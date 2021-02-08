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民調：拜登在德州比艾伯特更受歡迎

編譯組／綜合報導
休士頓大學霍比公共事務學院發現，德州州長艾伯特在德州的支持率，不及拜登總統。(霍比學院網頁)
休士頓大學霍比公共事務學院發現，德州州長艾伯特在德州的支持率，不及拜登總統。(霍比學院網頁)

ABC13電視台報導，根據休士頓大學霍比公共事務學院（University of Houston's Hobby School of Public Affairs）進行的調查顯示，德州州長艾伯特（Greg Abbott）在德州的支持率，不及拜登總統（Joe Biden）。

在接受調查的人中，39%的人表示對艾伯特州長表示支持（favorable）或非常支持（very favorable）。40%認為不支持（unfavorable）。拜登的支持率則為41%，42%認為不支持。

前總統川普（Donald Trump）則以46%高居「非常不支持」的榜首，參議員克魯茲（Ted Cruz）以40%緊追其後。

德州人還被問及，是否相信2020年大選中存在廣泛的選舉舞弊。大約41%回答肯定，50%認為不是，大部分回答仍按照所屬政黨的線路。

當被問及是否支持1月6日在國會山莊進行的行動時，16%回答支持，75%表示反對。

這項調查於1月12日至20日進行，共訪問1329人。

在全國範圍內，根據美聯社（Associated Press）NORC公共事務研究中心的一項最新民調顯示，大多數美國人對拜登政府與在處理國家面臨的危機（包括新冠肺炎疫情）的能力有些信心。

61%的美國人對拜登在上任的頭幾天的作為表示肯定，包括四分之一的共和黨人。

大約四分之三美國人對拜登處理疫情的能力有一定信心。疫情至今已造成45萬美國人死亡。拜登上任後，緊急向國會施壓，要求國會通過一項1.9億元救助計劃，包括疫苗分發，學校重啟等。

拜登 美國 德州

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