強生新冠疫苗 德州醫界推崇

強生公司生產的新冠肺炎疫苗，可望獲得FDA批准。(KVUE電視截圖）

KVUE.com報導，本周早些時候，強生公司（Johnson & Johnson）公司正式向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，希望其批准該公司生產的新冠肺炎疫苗 用於緊急用途。若獲得批准，將成為第三種新冠肺炎疫苗選擇。受到德州 醫學會推祟。

FDA有望在本月晚些時候舉行聽證會。強生公司希望能於3月第一個星期推出首批疫苗，6月替1億人接種。

這款疫苗只需施打一劑，不像輝瑞（Pfizer）或Moderna需施打兩劑。但強生公司也在開發和測試另一種需施打兩劑的新冠肺炎疫苗，該疫苗的功效將接近Moderna與輝瑞。

德州醫學協會新冠肺炎工作小組成員之一，聖安東尼奧市傳染病學家Charles Lerner說，這是單劑量藥物，對行動不便者來說非常重要，「想想農業工人，卡車司機一樣在路上往來奔走的人，不大可能再施打第二劑，對這些人來說至關重要。」

強森公司表示，該疫苗對輕症者有66%功效，嚴重者有85%功效，100%的人不會因新冠肺炎併發症死亡甚至去醫院。

Lerner說，「100%防止死亡和住院非常關鍵。」

他說，很顯然，「您擁有的疫苗愈多，獲得免疫的選擇就愈多，這可使每個人都能快速獲得免疫，病毒變異的機會也就愈少。」

但即使接種疫苗後，他仍鼓勵人們戴口罩，保持社交距離，經常用肥皂和水洗手。