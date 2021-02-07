教師未入優先接種名單 惹議

儘管德州 領導人，建議教育 工作者納入第二階段（1B）施打新冠肺炎疫苗 優先群中，但有鑒於德州當前需求，與對疫苗分配情況而言，大多數德州教育者，恐到夏天才可能有機會接種。

目前德州疫苗施打處於推廣的第二階段，第一組為1A組，主要以縣衛生保健工作者，長期護理機構人員為主。

第二階段的1B施打範圍更廣，優先考慮65歲以上人群，與16歲但有至少一種慢性病者。這些人權恐達1000萬人口，占德州人口的三分之一。

包括德州副州長派翠克（Dan Patrick）在內的一些人，正要求決策者重新確認符合條件施打者的優先順序，希望教育者優先順序能更排前，但大多數教師都錯過1B的優先順序。

德州教師協會（Texas State Teachers Association）主席Ovidia Molina說，「很明顯，我們屬於較後面族群，除非您需要學校重啟，否則我們不屬於重要勞工。」

教育團體稱，被排除優先施打群體外，無疑是向德州80萬K-12年級僱員「打臉」。

許多教育工作者，對自己並未被排在1B階段感到意外。

州長艾伯特（Greg Abbott）去年12月曾表示「恢復社會正常的一部分，是確保孩子重返校園，實現該目標的部分，是確保教職員在接種疫苗，有保障的狀態下回到課堂。」

而由專家組成的疫苗分配小組成員之一，德州系統首席醫學關David Lakey說，在決定誰進入1B階段時，小組採用一種更廣泛的方法，「除一線醫護人員外，任何其他職業者，都被排除在優先族群外。」