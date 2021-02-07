我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2690萬 加州逾340萬

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

教師未入優先接種名單 惹議

編譯組／綜合報導

儘管德州領導人，建議教育工作者納入第二階段（1B）施打新冠肺炎疫苗優先群中，但有鑒於德州當前需求，與對疫苗分配情況而言，大多數德州教育者，恐到夏天才可能有機會接種。

目前德州疫苗施打處於推廣的第二階段，第一組為1A組，主要以縣衛生保健工作者，長期護理機構人員為主。

第二階段的1B施打範圍更廣，優先考慮65歲以上人群，與16歲但有至少一種慢性病者。這些人權恐達1000萬人口，占德州人口的三分之一。

包括德州副州長派翠克（Dan Patrick）在內的一些人，正要求決策者重新確認符合條件施打者的優先順序，希望教育者優先順序能更排前，但大多數教師都錯過1B的優先順序。

德州教師協會（Texas State Teachers Association）主席Ovidia Molina說，「很明顯，我們屬於較後面族群，除非您需要學校重啟，否則我們不屬於重要勞工。」

教育團體稱，被排除優先施打群體外，無疑是向德州80萬K-12年級僱員「打臉」。

許多教育工作者，對自己並未被排在1B階段感到意外。

州長艾伯特（Greg Abbott）去年12月曾表示「恢復社會正常的一部分，是確保孩子重返校園，實現該目標的部分，是確保教職員在接種疫苗，有保障的狀態下回到課堂。」

而由專家組成的疫苗分配小組成員之一，德州系統首席醫學關David Lakey說，在決定誰進入1B階段時，小組採用一種更廣泛的方法，「除一線醫護人員外，任何其他職業者，都被排除在優先族群外。」

德州 疫苗 教育

上一則

休士頓高速路 周末施工關閉

延伸閱讀

中國疫苗輸向16國逾5億劑 德媒：比想像受歡迎

中國疫苗輸向16國逾5億劑 德媒：比想像受歡迎
AZ疫苗運到！法國開始施打第3支疫苗 病故人數排歐第三

AZ疫苗運到！法國開始施打第3支疫苗 病故人數排歐第三
坐等COVAX分配疫苗？許多窮國自行搶購

坐等COVAX分配疫苗？許多窮國自行搶購
紐約市長貶奧斯汀 德州長反嗆

紐約市長貶奧斯汀 德州長反嗆
過期駕照 4月14日前須更新

過期駕照 4月14日前須更新
放寬酒類外賣或成常態 業者振奮

放寬酒類外賣或成常態 業者振奮

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

2021-01-31 18:43
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41
德州雖地大，但加州一位企業主管搬去後感到後悔。(德州丹頓市網頁)

惡批遷居德州 加州客引眾怒

2021-01-31 02:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元