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來美必遊城市/路州紐奧爾良 美食、美景歡樂之城

圖與文╱駐休士頓台北經濟文化辦事處提供
鳥瞰傑克森廣場。
鳥瞰傑克森廣場。

美國知名文學家馬克吐溫(Mark Twain)曾說「紐奧爾良的美食簡直好吃到像一種罪惡」(New Orleans food is as delicious as the less criminal forms of sin)，美食是多數人安排旅遊的先決要件。墨西哥灣肥美的生蠔、灑滿飄雪般糖粉的法式甜甜圈(beignets)、辛香美味的Cajun料理、法式堅果佐鵪鶉，還有挑戰味蕾極限的濃郁烏龜湯與鹹酥鱷魚，等著大家一一勇敢攻破。

傑克森廣場上爵士樂團街頭演奏。
傑克森廣場上爵士樂團街頭演奏。

紐奧爾良為300年以上的歷史古城，位於路易斯安納州南部，密西西比河出海口，歷經法國、西班牙殖民及非洲裔移民帶來多元文化匯流，是美國民族大熔爐中最核心與獨特的城市之一，無論建築、音樂、美食都獨具特色，是美南地區風華的城市，身為爵士樂的發源地，孕育出「爵士樂之父」─路易‧阿姆斯壯(Louis Armstrong)，就在這個多元城市中啟蒙成長，市區各家酒吧幾乎都能看到現場演奏，還有更多爵士樂團表演，不論靈魂、藍調或爵士都讓人們沉浸在歡愉的氣氛，再搭配美食與小酌能暫時忘卻世俗的煩惱。

紐奧爾良最盛大之節日莫過於狂歡節(Mardi Gras)，法文直譯為肥膩的星期二(Fat Tuesday)，又稱懺悔節，因為隔天是聖灰星期三(Ash Wednesday)是基督教年曆的大齋戒期首日，傳統透過化妝舞會與遊行方式慶祝，每年都吸引數十萬遊客共襄盛舉，2021年狂歡節落在2月16日，可惜因疫情緣故取消盛大的遊行，不過還是有很多替代節慶活動，像是酒吧推出狂歡節雞尾酒與國王蛋糕，以及觀光局舉辦花房巡禮(Krewe of House Floats)活動，當地住戶依據狂歡節特色精心裝飾屋外，一系列金色、紫色與綠色的裝置藝術，給人一種輕鬆熱情又活潑俏皮的感受。

紐奧爾良法國區街景。
紐奧爾良法國區街景。

法國市場全球藝術商品市集。
法國市場全球藝術商品市集。

Café du Monde排隊人潮。
Café du Monde排隊人潮。

來此不能錯過歷史悠久的法國區(French Quarter)，有許多的景點與博物館，例如創立於1718年的波本街(Bourbon Street)有最精彩的夜生活，是美國少數可以在街上公開喝酒的街道；傑克森廣場(Jackson Square)就在法國區中心，是依據法國巴黎最古老的浮日廣場(Place des Vosges)特色而建造，於1960年宣布成為美國國家歷史地標，早期法國殖民時期的紐奧爾良就是圍繞著這個廣場建造；法國市場(French Market)從美國印地安原住民雜貨店起源，歷經法國與西班牙殖民，到非洲與加勒比海移民，演變為全球藝術商品市集；如果只能在紐奧爾良吃一餐的話，絕不能錯過Café du Monde，1862年創店以來除聖誕節之外全年無休，除各式咖啡飲料外，就只有販售一種食物─法式甜甜圈(Beignets)，Business Insider新聞網站還特別指名選為100件必須嘗試的美國旅行之一。

紐奧爾良納齊茲號蒸汽船。
紐奧爾良納齊茲號蒸汽船。

最後不能錯過搭乘紐奧爾良納齊茲號蒸汽船(Steamboat Natchez)，彷彿湯姆歷險記在密西西比河上搭船遊河的景緻，聽著爵士樂，看著日落享用傳統晚餐。

美國大文豪馬克吐溫歷遊世界後，仍盛讚紐奧爾良為美國最特別的四大城市之一，紐奧爾良距離休士頓約350英里，距離達拉斯約500英里，值此農曆春節之際，又不能出國到歐洲旅遊的限制下，美南地區華人或許可前進紐奧爾良體驗另類的歐洲異國風情。

副州長歡迎訪客 :“Louisiana is a must-see travel...
副州長歡迎訪客 :“Louisiana is a must-see travel destination, with amazing food, a unique culture and a personality all its own. New Orleans, in particular, is packed with restaurants featuring world-renowned chefs.” “From ghost tours to stately Uptown mansion, including one of the most photographed parks in the United States-Jackson Square-you can find experiences that will feed your soul, not only in New Orleans but throughout Louisiana. Come visit us soon!”

●副州長歡迎訪客蒞臨路州

路易斯安那州副州長Billy Nungesser特別歡迎大家蒞臨路州特色必遊景點，有令人垂涎美食，獨特又多元的文化，尤其紐奧爾良多數餐廳有世界知名主廚掌廚，從試膽量的幽靈之旅到上城區莊園觀光美景，包括最殺鏡頭的傑克森廣場，來此體驗必定性靈充滿。

美國 爵士樂 遊行

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