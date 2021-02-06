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休士頓耆老遭詐騙 已38人受害

編譯組／綜合報導
詐騙受害者之一，74歲的派柏思。（KPRC）
詐騙受害者之一，74歲的派柏思。（KPRC）

休士頓警方與哈里斯縣檢察官最近盯上國際詐騙集團，並逮捕、起訴一名負責洗錢的男子。但是背後主導的集團根據地在奈及利亞，而且別針對不熟網路生態的年長者，光是大休士頓地區就已知38人受害，金額高達130萬元。

詐騙受害者之一、74歲的退休護佐派柏思（Asuncion Peppers）接受KPRC訪問時說，她辛辛苦苦攢下來的8萬7000元被騙得精光，她和老公未來不知如何過活。哈里斯縣檢察官修斯頓（Keith Houston）表示，這個集團的手法就是先以政府補助為誘餌，要求受害者支付稅金，才能領到大額補助。

派柏思說，對方先是透過臉書連絡上她，並且假裝是她的臉友之一。過了一段時間後再告訴她，她符合資格、可以請領100萬元的政府補貼。這時，真正的詐騙行動才開始。對方先是告訴派柏思，她得先繳清稅金，才能拿到鉅額補助，然後一再要求她補繳。當派柏思發現上當時，已經匯出了8萬7000元。

休士頓警方調查後發現，派柏思的錢並非直接匯到奈及利亞，而是先轉到哈里斯縣的一名共犯手中。這位65歲的Joe Reyes在收到匯款後，先將美元洗成比特幣（bitcoin），然後才將款項轉給幕後黑手。檢察官修斯頓表示，男子已被逮捕，但他們相信休士頓地區還有更多受害者。

休士頓 詐騙集團 美元

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