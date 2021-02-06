佛羅倫斯先民遺址 將成北美最古房舍遺跡

高特考古遺址發現先民固定居所。(Gault School of Archaeological Research網頁)

位於奧斯汀北邊約40哩的佛羅倫斯市(Florence) ，考古學家發現一個先民長期居所的遺址，如果年代確實有專家估計的那麼久遠，將會是北美洲最古老的房舍遺跡。

高特考古研究院(Gault School of Archaeological Research)執行總監克拉克沃內基(Clark Wernecke)指出，考古學家新近發現的這個「高特考古遺址」(Gault Archaeological Site) ，初步估計離今天有1萬4000年之久，過去北美洲發現年代最久遠的居住構造是在科羅拉多州，可追溯到1萬2000年前，因此德州 中部發現的這個遺址如果年代得到確證，將是北美洲最古老的房舍遺跡。

沃內基指出，這個居住空間的範圍是9呎乘7呎，不是很大的空間，四個角落可能是用樹來做支撐的樑柱，屋牆可能是木製，很特別的地方是地面上有一層碎石子鋪設的四英吋厚地面，這應該是住戶用籃子之類的工具從附近的溪流中取來，鋪在泥土地上可以防止寢具等用品受到漫流雨水的浸泡。

奧斯汀一帶過去發現的遺跡，可以追溯到1萬1200年之前，現有的教科書上指出，那個年代的原住民是跟隨野牛群(buffalo herd)而移居，專以狩獵野牛維生，但是在高特考古遺址所發現的這個住所，不是帳篷之類的臨時居處，而是供較長期居住的房舍，因此1萬4000年前就有人長期定居，並以狩獵一般動物和尋採植物作為食物而生存。

沃內基對這項發現感到振奮，並認為對史前人類在北美洲的生活方式提供改觀性的證據。在智利的蒙特港(Puerto Montt)附近所發現的考古遺址，指出那個地方1萬4800年前就有類似房舍的結構，因此高特考古遺址即使確認有1萬4000年之久，也比不上智利遺址的年代。高特考古遺址是在私人土地上，一般人不可隨意進入參觀，但有興趣的遊客可以經由威廉 森縣博物館 (Williamson County Museum)或貝爾縣博物館(Bell County Museum)預約導覽之旅。