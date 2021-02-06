台灣插畫線上展 疫期傳祝福

「Home Town Taiwan」線上插畫展「家」為出發，疫情間傳達思念和祝福。（休士頓台北經文處陳偉玲提供）

由文化部贊助、駐休士頓台北經濟文化辦事處臺灣書院主辦、邀請國際知名的插畫藝術策展人鄒駿昇籌畫「Home Town Taiwan」線上展覽｡該展網址為www.hometowntaiwan.culture.tw，也同步於亞洲協會德州中心(Asia Society Texas Center ; ASTC)官網呈現。在美國疫情 嚴峻的當下，一面表達對於醫護第一線人員的感謝，也一面向主流觀眾表達農曆新年團聚之祝福｡

此次別具一格的台灣 繪本插畫線上展「HOME TOWN TAIWAN」集結了33位台灣插畫家，以「台灣」為核心出發，探討「家」的定義與意義,同時回應新冠肺炎疫情期間對於「距離」（無論是地理上或是心靈上的距離）的反思，並企圖藉由線上展覽方式傳達插畫撫慰人心與連結世界的力量。

本次展覽共分為2個部分。首先,「Hometown Taiwan」展出10位台灣插畫家共59幅以台灣生活為創作靈感的插畫作品。每位插畫家的風格和主題各異，呈現出台灣多種不同的樣貌與視角。期待利用線上展覽的方式，讓世界各地的民眾無須出國也能體會到台灣迷人的魅力與特殊的風景。更希望讓許多因為疫情而暫時無法回到台灣的國外遊子一解思鄉的情緒。其次，「Messages from Taiwan」則是以「來自遠方的問候」為主題，特別邀請29位台灣插畫家用明信片的概念創作。這29幅作品不僅是朋友間的短信，更是台灣創作者對全世界所發出的訊息。希望能藉由插畫跨越語言隔閡、撫慰人心的力量，為突如其來的疫情而無法自由旅行的人們捎來一些希望與祝福。

「HOME TOWN TAIWAN」自今年1月25日展至11月25日(美國感恩節)開放全世界的民眾透過線上參觀。策展人鄒駿昇提及：「即使台灣沒有巴黎的浪漫和紐約的五光十色，這仍然是我們生活的地方，我們甜蜜的家。家的樣貌在世界各地千變萬化，但家所帶來的溫暖卻是相同的。本次展覽藉由不同藝術家的視角呈現台灣的日常生活。希望參觀的民眾能藉此珍惜身邊所擁有的一切。」

線上「Home Town Taiwan」展覽鏈結：

https://hometowntaiwan.culture.tw

https://asiasociety.org/texas/around-world。