我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

美中終於通話 布林肯促中譴責緬甸政變、關切台海

台灣插畫線上展 疫期傳祝福

休士頓訊
「Home Town Taiwan」線上插畫展「家」為出發，疫情間傳達思念和祝福。（休士頓台北經文處陳偉玲提供）
「Home Town Taiwan」線上插畫展「家」為出發，疫情間傳達思念和祝福。（休士頓台北經文處陳偉玲提供）

由文化部贊助、駐休士頓台北經濟文化辦事處臺灣書院主辦、邀請國際知名的插畫藝術策展人鄒駿昇籌畫「Home Town Taiwan」線上展覽｡該展網址為www.hometowntaiwan.culture.tw，也同步於亞洲協會德州中心(Asia Society Texas Center ; ASTC)官網呈現。在美國疫情嚴峻的當下，一面表達對於醫護第一線人員的感謝，也一面向主流觀眾表達農曆新年團聚之祝福｡

此次別具一格的台灣繪本插畫線上展「HOME TOWN TAIWAN」集結了33位台灣插畫家，以「台灣」為核心出發，探討「家」的定義與意義,同時回應新冠肺炎疫情期間對於「距離」（無論是地理上或是心靈上的距離）的反思，並企圖藉由線上展覽方式傳達插畫撫慰人心與連結世界的力量。

本次展覽共分為2個部分。首先,「Hometown Taiwan」展出10位台灣插畫家共59幅以台灣生活為創作靈感的插畫作品。每位插畫家的風格和主題各異，呈現出台灣多種不同的樣貌與視角。期待利用線上展覽的方式，讓世界各地的民眾無須出國也能體會到台灣迷人的魅力與特殊的風景。更希望讓許多因為疫情而暫時無法回到台灣的國外遊子一解思鄉的情緒。其次，「Messages from Taiwan」則是以「來自遠方的問候」為主題，特別邀請29位台灣插畫家用明信片的概念創作。這29幅作品不僅是朋友間的短信，更是台灣創作者對全世界所發出的訊息。希望能藉由插畫跨越語言隔閡、撫慰人心的力量，為突如其來的疫情而無法自由旅行的人們捎來一些希望與祝福。

「HOME TOWN TAIWAN」自今年1月25日展至11月25日(美國感恩節)開放全世界的民眾透過線上參觀。策展人鄒駿昇提及：「即使台灣沒有巴黎的浪漫和紐約的五光十色，這仍然是我們生活的地方，我們甜蜜的家。家的樣貌在世界各地千變萬化，但家所帶來的溫暖卻是相同的。本次展覽藉由不同藝術家的視角呈現台灣的日常生活。希望參觀的民眾能藉此珍惜身邊所擁有的一切。」

線上「Home Town Taiwan」展覽鏈結：

https://hometowntaiwan.culture.tw

https://asiasociety.org/texas/around-world。

台灣 疫情 美國

上一則

佛羅倫斯先民遺址 將成北美最古房舍遺跡

下一則

休士頓牛仔節 決定取消

延伸閱讀

佛光山西來寺與世界日報 攜手前進 邁向未來

佛光山西來寺與世界日報 攜手前進 邁向未來
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
鄭爽前男友蹭熱度？網友恭喜「跑得快」

鄭爽前男友蹭熱度？網友恭喜「跑得快」
日本著名繪本大師 安野光雅辭世 曾出版「台灣小景」

日本著名繪本大師 安野光雅辭世 曾出版「台灣小景」
紐時選「全球最愛城市」台灣唯一高雄入選

紐時選「全球最愛城市」台灣唯一高雄入選
這3位女性時尚插畫家 幫TASAKI珠寶畫出超美宣傳照

這3位女性時尚插畫家 幫TASAKI珠寶畫出超美宣傳照

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

2021-01-31 18:43
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
爆出未婚生女 張碧晨節目被撤 華晨宇工作不斷

爆出未婚生女 張碧晨節目被撤 華晨宇工作不斷
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫