休士頓牛仔節 決定取消

受新冠疫情影響，2021年「休士頓畜牧展覽和牛仔競技表演」取消。（主辦方官網）

「休士頓 畜牧展覽和牛仔競技表演」（The Houston Livestock Show and Rodeo）主辦方日前宣佈，一年一度的牛仔節受新冠疫情 影響，原本延期至5月4日至23日舉行，但經過與政府衛生官員及醫學專家多次溝通和協商，決定取消2021年牛仔節。

每年牛仔節上都有各項競賽、音樂節、狂歡等活動，今年受疫情影響不得已取消。但畜牧業和馬術表演比賽仍將作為私人活動在3月舉行，以促進農業發展和支持德州青年的使命。市場拍賣 和冠軍葡萄酒拍賣也將在5月作為私人活動舉行，這些活動將遵循州和地方的健康與安全準則。

「休士頓畜牧展覽和牛仔競技表演」首席執行官Chris Boleman表示，儘管延期是不得已的決定，讓許多牛仔迷們失望，在與地方和州官員以及醫學專家進行多次協商之後，主辦方仍希望將社區民眾的健康衛生利益放在首位，因此決定取消原本已經延期的2021年牛仔節。

此外還會取消一些競技比賽，「The Rodeo Run」活動將以虛擬形式舉行。另外很多民眾期待2022年休士頓畜牧表演和牛仔競技表演，詳細的日期和信息將在之後公佈。