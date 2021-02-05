休城新任副警局長 訪恆豐銀行

恆豐銀行董事長吳文龍（右三）與總經理張永男（左二）在二樓辦公室迎接副局長冼就斌（左三）、Roger Nguyen警官（左一）、公關部警官Bridget Lummus（右一）、Don Vo（右二）。（記者封昌明／攝影）

休士頓 警局新任副局長冼就斌(Ben T Tien)及其團隊一行四人，2月2日專程拜訪恆豐銀行。恆豐銀行吳文龍董事長、總經理張永男在銀行接待來自休士頓警局訪客。在會談中，副局長高度讚揚了恆豐銀行長期以來一如既往對於社區發展所作出的支持，同時，再次感謝恆豐銀行捐贈和支持Southfair Community Development Corp.培訓中心。

吳文龍介紹了恆豐銀行的成長歷程，並與總經理張永男一起陪同客人參觀恆豐銀行。在參觀到恆豐銀行12樓的培訓中心時，冼就斌大力讚揚環境設備的完善，同時，期許在未來同恆豐銀行一起針對社區民眾安全教育 開設不同的專題講座，提高民眾的的自我保護和安全意識，以達到警民合力共建安全和諧的工作生活環境。

吳文龍董表示，恆豐銀行自1998年成立以來，業績成長優異，如今的恆豐銀行總資產已超過21億，這一切除了全體董事和全員工的努力，更重要的是來自社會各界對於恆豐銀行的信任和支持，所以，在過去近23年的經營中，恆豐銀行始終不忘回饋社會，願意為建立和諧，安全的社區環境貢獻力量，以盡作為社區銀行之應盡社會責任。 到訪結束時，雙方商定在未來彼此將緊密聯絡，共同為社區安全做努力。