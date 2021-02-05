世華工商婦女分會 李震台接掌

北德州分會和全球姊妹分享活動成果。（休士頓僑教中心洪仕翰提供）

世界華人工商婦女企管協會北德州 分會1月30日，在達拉斯福和地區以視訊方式舉辦第20屆年會暨會長交接典禮，由第六屆會長趙海藍交接給第七屆會長李震台，來自全球超過百位姊妹前來見證。駐休士頓 台北經濟文化辦事處處長羅復文、休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳及副主任楊容清也上線致意。

趙海藍在開場時感謝姊妹們兩年來對她的全力支持。羅復文對於工商婦女會的成就十分讚賞，他表示疫情 過後一定前往達福地區探望大家。陳奕芳對於工商婦女會在疫情期間活動力一如往昔，像梅花一樣越冷越開花，充分表現出女性毅力及堅強，表示十分欽佩。包括世界總會長陳阡蕙及黎淑瑛等歷任名譽總會長也對新舊任會長給予祝福及鼓勵，充分顯現工商婦女會的團結及向心力。這次活動由僑務委員孟敏寬主持，她有條不紊、流暢的引領大家回顧工商婦女會的歷史沿革及趙海藍任內所辦理的諸多精彩活動。

在見證交接儀式之後，羅復文代表僑務委員會委員長童振源頒發感謝狀及賀狀給趙海藍及李震台，他感謝趙海藍的無私奉獻，並期勉李震台再接再厲、開創新局。李震台在致詞時表示，在未來兩年任期中將延續前人的穩健腳步，繼續為工商婦女會服務。