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奧斯汀共和黨工 參與國會暴動遭開除

奧斯汀訊
共和黨德州黨部一名活動召集人因參加國會動亂遭開除。（德州共和黨黨部）
共和黨德州黨部一名活動召集人因參加國會動亂遭開除。（德州共和黨黨部）

共和黨德州黨部一名活動召集人，參與國會暴動後三個多星期都沒有受到負面衝擊，但當德州論壇報1日向黨部高級幹部詰問後，他當天就遭黨部開除。

德州共和黨黨部指出，凱文惠特(Kevin Whitt)於去年11月30日被聘用，他自稱過去是同性戀，喜歡男扮女裝，但後來變成虔誠的基督徒，改為大力號召保守意識的「改過自新者」，現在是一個反同性戀組織的成員。

他在共和黨的集會中常常講述自己經歷，也是川普的鐵粉，他相信很多川普散播的荒唐謠言，包括「披薩門」(Pizzagate) ，這個2016年大選前出現的陰謀論，指控民主黨的菁英，包括喜萊莉在內，利用華府的「乒乓彗星披薩店」(Comet Ping Pong Pizzeria)做門面，從事姦淫、走私、販賣兒童的勾當。

去年12月中旬，惠特在這家披薩店辱罵一名女服務員，指責她幫助民主黨人，從事性走私兒童的罪行，他後來把那段過程的錄影放上社交媒體，對自己的正義感引以為豪。1月7日惠特在網路上放了一段他在前一天所錄的視頻，他自己雖然沒有出現在鏡頭內，但他親口敘述正在發生的暴動，另外，他還多次發文讚美白人至上的「驕傲男孩」(Proud Boys)組織。

惠特回到德州後，依舊在黨部上班，彷彿沒有發生過任何事。德州論壇報1日向黨部主管詰問，並提供惠特在網路上的視頻做證據，黨部在兩個小時之後以電郵方式通知惠特，告訴他已被開除。惠特隨後含淚向當德州論壇報表示，6日那天他確實在國會山莊，但他沒有進入國會的大門，他指責，黨部屈服於左派施加的壓力，並且重申他100%相信披薩門的指控，民主黨的菁英確實都是戀童症(pedophiles)的精神病患。

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