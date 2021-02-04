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盜取支票頻傳 休城暫封部分郵箱

編譯組／綜合報導
休士頓部分郵箱暫停使用，因為支票被歹徒偷取後竄改、冒領。（ABC 13）
休士頓部分郵箱暫停使用，因為支票被歹徒偷取後竄改、冒領。（ABC 13）

 

休士頓地區部分郵箱出現支票遭人盜取，並且竄改後向銀行提領事件，因此美國郵政總局（USPS）的South Hmore、University、Julius Melcher與Weslayan郵局外的免下車收件箱，已經暫停使用，需要郵遞支票者都需要在上班時間進入郵局內，親自交給工作人員才能完成郵遞。

除此之外，Memorial Villages警察局還發現部分郵箱被­「洗支票」（check washing）嫌犯盯上，就連付給草坪維修工的25元支票都可能遭到竄改，最後被領走的可能是5萬元或8萬元。因此Benignus Road與Memorial Drive，Woodway與Voss，San Felipe與Voss路口的郵箱已經列為巡查重點。

USPS除了上述四個郵局暫時封閉外面的郵箱外，Galveston地區的收件箱也暫停使用，University郵局的郵箱更是整個被移除。當地居民Saurabh Shah說，University的郵箱被入侵了，郵件被竊取，雖然開車過去，搖下車窗就能寄信確實方便，但現在這樣做的風險太高。

另一名受害者達伯格（Lynn Dahlberg）受訪時說，她和她的先生日前在University郵局外，投下她們的地產稅支票，但過沒多久卻接到銀行通知，說她的支票「看起來怪怪的」。行員解釋，因為受款人原本是稅務官，但卻被改成其他人，金額也被加了4000元，付款註記原本是稅金，也被改成汽車零件。不過因為發現得早，達伯格還能拿回款項。

支票 美國郵政 警察

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