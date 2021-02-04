我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

防疫新利器 安裝紫外線殺菌儀

休士頓訊
紫外線殺菌儀器被安裝在點單機上。（Fox截圖）
紫外線殺菌儀器被安裝在點單機上。（Fox截圖）

在新冠疫情期間，保持社交距離、戴口罩、勤洗手，是最常見的防疫措施。如今，一項試驗性防疫措施，即用紫外線殺死病毒的措施，開始在德州休士頓地區安裝使用。

根據Fox新聞，目前這項措施主要在貝城（Baytown）東邊的麥當勞餐廳進行。在麥當勞店內的天花板和點單機上，裝有一個小小的儀器，可以將空氣和物體表面的新冠病毒用紫外線殺死。

該種儀器是UV Angel的產品，該公司發言人Paul Byrne說：「我們的產品可以一年365天無間斷工作，讓房間變得更乾淨和安全。」

UV Angel公司總部位於密西根州，這種紫外線殺死病菌的儀器，本是為了醫學環境中殺死病毒和細菌。在疫情時期，被用於學校、零售店、辦公室內的殺菌。

該儀器目前安裝在四家休士頓地區的麥當勞店內，以及達拉斯和芝加哥數家店內，以測試該商品對於快餐店的有效性。

麥當勞加盟店負責人Matthew Kades表示該產品賣的很好。他希望增強店裡的安全性，他說，「不僅為了顧客，還為了僱員。」

Matthew Kades擁有四家麥當勞店面，安裝紫外線殺菌儀器花了幾千元。但Matthew Kades說，這是抗擊新冠疫情的投資，更是為了應對對未來不可預見的危險。

該儀器目前安裝在四家休士頓地區的麥當勞店內。（Fox截圖）
該儀器目前安裝在四家休士頓地區的麥當勞店內。（Fox截圖）

麥當勞 疫情 防疫

上一則

盜取支票頻傳 休城暫封部分郵箱

延伸閱讀

法拉盛7天平均陽性率逾15% 紐約市之冠 華裔防疫已疲

法拉盛7天平均陽性率逾15% 紐約市之冠 華裔防疫已疲
洛縣食品廠 「吹哨人」被炒 提告前雇主

洛縣食品廠 「吹哨人」被炒 提告前雇主
疫苗知多少

疫苗知多少
芝加哥防疫放寬至「第四階段」 但堂食人數限制不變

芝加哥防疫放寬至「第四階段」 但堂食人數限制不變
麥當勞辣味黃金雞塊和Mighty辣醬下周McDelivery限時供應 DoorDash免費為您送上

麥當勞辣味黃金雞塊和Mighty辣醬下周McDelivery限時供應 DoorDash免費為您送上
麥當勞再次推出辣味黃金雞塊和Mighty辣醬

麥當勞再次推出辣味黃金雞塊和Mighty辣醬

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
超性感學士服照！正妹「領巾遮胸」露半球

超性感學士服照！正妹「領巾遮胸」露半球
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算