防疫新利器 安裝紫外線殺菌儀

紫外線殺菌儀器被安裝在點單機上。（Fox截圖）

在新冠疫情 期間，保持社交距離、戴口罩、勤洗手，是最常見的防疫 措施。如今，一項試驗性防疫措施，即用紫外線殺死病毒的措施，開始在德州休士頓地區安裝使用。

根據Fox新聞，目前這項措施主要在貝城（Baytown）東邊的麥當勞 餐廳進行。在麥當勞店內的天花板和點單機上，裝有一個小小的儀器，可以將空氣和物體表面的新冠病毒用紫外線殺死。

該種儀器是UV Angel的產品，該公司發言人Paul Byrne說：「我們的產品可以一年365天無間斷工作，讓房間變得更乾淨和安全。」

UV Angel公司總部位於密西根州，這種紫外線殺死病菌的儀器，本是為了醫學環境中殺死病毒和細菌。在疫情時期，被用於學校、零售店、辦公室內的殺菌。

該儀器目前安裝在四家休士頓地區的麥當勞店內，以及達拉斯和芝加哥數家店內，以測試該商品對於快餐店的有效性。

麥當勞加盟店負責人Matthew Kades表示該產品賣的很好。他希望增強店裡的安全性，他說，「不僅為了顧客，還為了僱員。」

Matthew Kades擁有四家麥當勞店面，安裝紫外線殺菌儀器花了幾千元。但Matthew Kades說，這是抗擊新冠疫情的投資，更是為了應對對未來不可預見的危險。