提議延審川普移民政策 聯邦總律師惹議

排入最高法院的興建邊界牆經費案恐延後，引德州和黨人不滿。(WeBuildtheWall)

司法部新上任的代理聯邦總律師(Acting Solicitor General)1日(周一)向最高法院提出動議，要求延後審理兩件川普 移民政策的大案，引起許多德州官員與人民的抗議。

代理聯邦總律師伊莉莎白普瑞洛加(Elizabeth Prelogar)所提的動議，牽涉到早已排入本月最高法院的行事曆上的兩案，一件是關於興建邊界牆的經費挪用是否合法，一件是關於讓申請庇護的中美洲人在墨西哥等候聽證。那兩項川普的政策被反對人士提告，官司一路打到聯邦最高法院，在審理兩案之前，川普的政策仍可繼續施行。川普下台前一周，還特別飛到德州邊境的阿拉莫市(City of Alamo)視察邊界牆，表彰自己任內的成就。

德州是紅州，因此多數官民擁護川普的政策，希望阻絕非法移民 的氾濫。首都廣播電台CapRadio的報導指出，普瑞洛加提出動議以後，最高法院預期會接受建議，暫不審理這兩件大案，而由於拜登 總統本周發布行政命令停止築牆並廢除在墨西哥等候的規定，延後審理實際上是宣告那兩項川普的政策會無疾而終。

移民權益組織對這項消息大感振奮，但許多德州的官民卻不以為然，即使是民主黨和獨立派的人士，也有不少人反對拜登新公布的移民政策，那基本上是讓美國又回復到無國界的狀態，只要有辦法偷渡入境，除非犯下重罪不會被遞解出境。共和黨人士對這項動議怒不可遏，他們警告拜登如果不尊重多數國民的意願，2024年休想連任成功。

在動議的說明中，普瑞洛加指出築牆的經費來源可能不合法，築牆案的競標與合約可能有違反聯邦法規和官商勾結的疑竇，因此拜登政府需要時間逐案審查。