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提議延審川普移民政策 聯邦總律師惹議

麥凱倫訊
排入最高法院的興建邊界牆經費案恐延後，引德州和黨人不滿。(WeBuildtheWall)
排入最高法院的興建邊界牆經費案恐延後，引德州和黨人不滿。(WeBuildtheWall)

司法部新上任的代理聯邦總律師(Acting Solicitor General)1日(周一)向最高法院提出動議，要求延後審理兩件川普移民政策的大案，引起許多德州官員與人民的抗議。

代理聯邦總律師伊莉莎白普瑞洛加(Elizabeth Prelogar)所提的動議，牽涉到早已排入本月最高法院的行事曆上的兩案，一件是關於興建邊界牆的經費挪用是否合法，一件是關於讓申請庇護的中美洲人在墨西哥等候聽證。那兩項川普的政策被反對人士提告，官司一路打到聯邦最高法院，在審理兩案之前，川普的政策仍可繼續施行。川普下台前一周，還特別飛到德州邊境的阿拉莫市(City of Alamo)視察邊界牆，表彰自己任內的成就。

德州是紅州，因此多數官民擁護川普的政策，希望阻絕非法移民的氾濫。首都廣播電台CapRadio的報導指出，普瑞洛加提出動議以後，最高法院預期會接受建議，暫不審理這兩件大案，而由於拜登總統本周發布行政命令停止築牆並廢除在墨西哥等候的規定，延後審理實際上是宣告那兩項川普的政策會無疾而終。

移民權益組織對這項消息大感振奮，但許多德州的官民卻不以為然，即使是民主黨和獨立派的人士，也有不少人反對拜登新公布的移民政策，那基本上是讓美國又回復到無國界的狀態，只要有辦法偷渡入境，除非犯下重罪不會被遞解出境。共和黨人士對這項動議怒不可遏，他們警告拜登如果不尊重多數國民的意願，2024年休想連任成功。

在動議的說明中，普瑞洛加指出築牆的經費來源可能不合法，築牆案的競標與合約可能有違反聯邦法規和官商勾結的疑竇，因此拜登政府需要時間逐案審查。

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