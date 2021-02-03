華人攝影學會 2020優秀作品出爐

華人攝影學會會長關本俊（前右2）與三位評審許建章（前左2）、賈忠（前右1）和 Eltidi Le（前左1）以及現場工作人員手舉獲獎作品合影。（華人攝影學會／賈忠提供）

休士頓華人攝影 學會2020年度優秀攝影作品評選活動，日前在位於糖城廣場的怡茗軒舉行。因新冠疫情 影響，除必要的工作人員外，當天的活動通過現場直播的形式在網路上向全體會員播放。

2020年度休士頓華人攝影學會就年度最佳攝影作品，以及自然、人物與人像、風景、靜物與建築、黑白、體育與動感、電腦創意、寬幅和新秀獎等九個類別進行評選，共評出十佳優秀攝影作和個人類別優秀作品34幅。

華人攝影學會2020年度優秀攝影作品評選，特邀學會資深理事許建章、賈忠和越南裔攝影家 Eltidi Le擔任評審。評選後，三位資深攝影家就部分獲獎作品進行講評。

會長關本俊表示，2020因受疫情影響，攝影學會的很多活動都未能如期舉行，此次評選活動也是考慮到疫情情況，選擇網路直播形式進行。關本俊說，此次年度優秀攝影作品經過嚴格評選產生，所有參賽作品。無論獲獎與否，都反映出會員們在艱難的2020進行藝術創作。關本俊向所有參賽選手，以及全體會員們表示新春的問候與祝福。並希望今後廣大會員和攝影愛好者繼續將相機的鏡頭對準生活、對準身邊的人與事，創作出感人的畫面。期待2021有更好的作品出現。