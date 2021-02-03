我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

華人攝影學會 2020優秀作品出爐

休士頓
華人攝影學會會長關本俊（前右2）與三位評審許建章（前左2）、賈忠（前右1）和 Eltidi Le（前左1）以及現場工作人員手舉獲獎作品合影。（華人攝影學會／賈忠提供）
華人攝影學會會長關本俊（前右2）與三位評審許建章（前左2）、賈忠（前右1）和 Eltidi Le（前左1）以及現場工作人員手舉獲獎作品合影。（華人攝影學會／賈忠提供）

休士頓華人攝影學會2020年度優秀攝影作品評選活動，日前在位於糖城廣場的怡茗軒舉行。因新冠疫情影響，除必要的工作人員外，當天的活動通過現場直播的形式在網路上向全體會員播放。

2020年度休士頓華人攝影學會就年度最佳攝影作品，以及自然、人物與人像、風景、靜物與建築、黑白、體育與動感、電腦創意、寬幅和新秀獎等九個類別進行評選，共評出十佳優秀攝影作和個人類別優秀作品34幅。

華人攝影學會2020年度優秀攝影作品評選，特邀學會資深理事許建章、賈忠和越南裔攝影家 Eltidi Le擔任評審。評選後，三位資深攝影家就部分獲獎作品進行講評。

會長關本俊表示，2020因受疫情影響，攝影學會的很多活動都未能如期舉行，此次評選活動也是考慮到疫情情況，選擇網路直播形式進行。關本俊說，此次年度優秀攝影作品經過嚴格評選產生，所有參賽作品。無論獲獎與否，都反映出會員們在艱難的2020進行藝術創作。關本俊向所有參賽選手，以及全體會員們表示新春的問候與祝福。並希望今後廣大會員和攝影愛好者繼續將相機的鏡頭對準生活、對準身邊的人與事，創作出感人的畫面。期待2021有更好的作品出現。

越南裔攝影家 Eltidi Le擔任評審，圖為現場講評獲獎作品。 （華人攝影學會...
越南裔攝影家 Eltidi Le擔任評審，圖為現場講評獲獎作品。 （華人攝影學會／賈忠提供）
華人攝影學會理事Yan Tsang展示獲獎圖片。 （華人攝影學會／賈忠提供）
華人攝影學會理事Yan Tsang展示獲獎圖片。 （華人攝影學會／賈忠提供）
2020年度休士頓華人攝影學會年度最佳攝影作品評選現場。（華人攝影學會／賈忠提供...
2020年度休士頓華人攝影學會年度最佳攝影作品評選現場。（華人攝影學會／賈忠提供）
華人攝影學會會長關本俊致辭。（華人攝影學會／賈忠提供）
華人攝影學會會長關本俊致辭。（華人攝影學會／賈忠提供）

攝影 疫情 華人

上一則

光鹽社2月6日健康講座

下一則

加州佬移居奧斯汀 損壞原生文化

延伸閱讀

中華文化服務中心 春節網絡聯歡

中華文化服務中心 春節網絡聯歡

百年前台灣人怎麼居家隔離？台首座國家級攝影機構揭密

百年前台灣人怎麼居家隔離？台首座國家級攝影機構揭密
水下攝影冠軍 吳永森「最初只為打發時間」

水下攝影冠軍 吳永森「最初只為打發時間」
休士頓第三名國會暴徒落網

休士頓第三名國會暴徒落網
紐約客談／李揚國留下的 超越照片和歷史

紐約客談／李揚國留下的 超越照片和歷史
世界上最多人使用的相機 iPhone 12全球攝影作品比拚

世界上最多人使用的相機 iPhone 12全球攝影作品比拚

熱門新聞

在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀