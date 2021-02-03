加州佬移居奧斯汀 損壞原生文化

加州人竟然是因為德州防疫規定較鬆而搬過。(德州衛生服務廳網頁)

聖安東尼奧快報專欄作家畢薩爾（Brittany Bizale）指出，早在2010年代時，達拉斯／達福地區（Dallas-Fort Worth）的居民就喜歡搬到奧斯汀，因為想讓奧斯汀感覺不那麼特立獨行，所以當年的口號是「Don't Dallas my Austin」（別把我的奧斯汀達拉斯化）。但到了2020年，奧斯汀再度面臨加州 化危機，因為加州人嫌老家的防疫 規定太嚴，所以紛紛搬到奧斯汀，因此口號變成了「Don't Cali my Austin」（別把我的奧斯汀搞得跟加州一樣）。

畢薩爾說，許多加州名流，類似Lauryn Evarts Bosstick (@theskinnyconfidential)、Sazan Hendrix (@sazan)、Anna Victoria (@annavictoria)與 James Van Der Beek都是「移民」到奧斯汀的例子，而且還有更多網紅不斷宣傳搬到奧斯汀或德州 的好處。但是讓奧斯汀「原住民」不爽的事，這些加州佬竟然是因為德州防疫規定較鬆而搬過來。

畢薩爾批評，在全美甚至是全球都面臨新冠疫情的威脅時，這些加州佬卻大大方方地在Facebook、Instagram貼出，他們在奧斯汀餐廳內用餐的照片，而且還不斷宣傳搬到奧斯汀就是這麼自在，不必像在加州，不僅得關在家裡，外出還要戴口罩。畢薩爾說，加州的防疫令是因為要保護人命，奧斯汀只是幸運免於災難。

另外一點讓奧斯汀人不爽的是，能夠搬來的加州人，都是有錢人，因此能夠掏出大把現金買下房子，但是當地人出不起那麼高的價錢，只能往市外搬，於是原本的奧斯汀，已經不在是奧斯汀人的了。而同樣受到威脅的還有老店，這些保持奧斯汀風格的店家，因為新冠而紛紛倒閉，但是加州佬邊喊「德州什麼都便宜」，一邊大買德州東西的同時，卻讓奧斯汀越來越像洛杉磯，因為餐廳都在迎合西岸的混合風（hybrid fusion model）。

畢薩爾最後的結論是，這些加州佬並不是真心喜歡奧斯汀或德州文化，而只是想買個避難所，好讓他們在加州悶得發瘋的時候，飛到德州呼吸新鮮空氣。因此，就像達拉斯人想把奧斯汀達拉斯化一樣，加州佬只想把奧斯汀加州化，受傷的還是奧斯汀的原生文化，2013年版的奧斯汀已經消失，她所認識的2019年版奧斯汀恐怕很快也會走樣。