我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

加州佬移居奧斯汀 損壞原生文化

編譯組／綜合報導
加州人竟然是因為德州防疫規定較鬆而搬過。(德州衛生服務廳網頁)
加州人竟然是因為德州防疫規定較鬆而搬過。(德州衛生服務廳網頁)

聖安東尼奧快報專欄作家畢薩爾（Brittany Bizale）指出，早在2010年代時，達拉斯／達福地區（Dallas-Fort Worth）的居民就喜歡搬到奧斯汀，因為想讓奧斯汀感覺不那麼特立獨行，所以當年的口號是「Don't Dallas my Austin」（別把我的奧斯汀達拉斯化）。但到了2020年，奧斯汀再度面臨加州化危機，因為加州人嫌老家的防疫規定太嚴，所以紛紛搬到奧斯汀，因此口號變成了「Don't Cali my Austin」（別把我的奧斯汀搞得跟加州一樣）。

畢薩爾說，許多加州名流，類似Lauryn Evarts Bosstick (@theskinnyconfidential)、Sazan Hendrix (@sazan)、Anna Victoria (@annavictoria)與 James Van Der Beek都是「移民」到奧斯汀的例子，而且還有更多網紅不斷宣傳搬到奧斯汀或德州的好處。但是讓奧斯汀「原住民」不爽的事，這些加州佬竟然是因為德州防疫規定較鬆而搬過來。

畢薩爾批評，在全美甚至是全球都面臨新冠疫情的威脅時，這些加州佬卻大大方方地在Facebook、Instagram貼出，他們在奧斯汀餐廳內用餐的照片，而且還不斷宣傳搬到奧斯汀就是這麼自在，不必像在加州，不僅得關在家裡，外出還要戴口罩。畢薩爾說，加州的防疫令是因為要保護人命，奧斯汀只是幸運免於災難。

另外一點讓奧斯汀人不爽的是，能夠搬來的加州人，都是有錢人，因此能夠掏出大把現金買下房子，但是當地人出不起那麼高的價錢，只能往市外搬，於是原本的奧斯汀，已經不在是奧斯汀人的了。而同樣受到威脅的還有老店，這些保持奧斯汀風格的店家，因為新冠而紛紛倒閉，但是加州佬邊喊「德州什麼都便宜」，一邊大買德州東西的同時，卻讓奧斯汀越來越像洛杉磯，因為餐廳都在迎合西岸的混合風（hybrid fusion model）。

畢薩爾最後的結論是，這些加州佬並不是真心喜歡奧斯汀或德州文化，而只是想買個避難所，好讓他們在加州悶得發瘋的時候，飛到德州呼吸新鮮空氣。因此，就像達拉斯人想把奧斯汀達拉斯化一樣，加州佬只想把奧斯汀加州化，受傷的還是奧斯汀的原生文化，2013年版的奧斯汀已經消失，她所認識的2019年版奧斯汀恐怕很快也會走樣。

 

加州 德州 防疫

上一則

華人攝影學會 2020優秀作品出爐

下一則

疫情打擊 結婚登記銳減110％

延伸閱讀

獨狼「OR-85」有伴了！新狼群現蹤北加州

獨狼「OR-85」有伴了！新狼群現蹤北加州
疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降
加州1月新冠肺炎死亡近1萬5000例　單月最多

加州1月新冠肺炎死亡近1萬5000例　單月最多
調查報告：聖昆汀監獄爆發疫情 加州懲教廳要負責

調查報告：聖昆汀監獄爆發疫情 加州懲教廳要負責
紐森重開學校受阻 教師工會抗拒：老師重返前須先接種疫苗

紐森重開學校受阻 教師工會抗拒：老師重返前須先接種疫苗
加州DMV重啟駕照路考 2月中開始預約

加州DMV重啟駕照路考 2月中開始預約

熱門新聞

在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀