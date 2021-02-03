疫情打擊 結婚登記銳減110％

哈里斯縣書記官辦公室發現新冠疫情迫使許多婚期延後。(Harris County Clerk網頁)

新冠疫情 讓邱比特(Cupid)射出的箭少了許多！哈里斯縣書記官辦公室表示，疫情對人們的愛情造成沉重打擊，因為疫情，人們不得不推遲婚禮計劃，登記結婚的人數大幅減少。

哈里斯縣書記官特內希亞哈德斯佩斯（Teneshia Hudspeth）表示，根據官方的記錄，每年2月和3月都是處理更多結婚登記申請的月份，因為這表明新婚夫妻最有可能在冬季和情人節訂婚。數據顯示，在2019年至2020年之間，頒發的結婚證數量減少了110％。到2020年，縣政府僅處理了1萬5149張結婚登記，而2019年發放了3萬1850張。

現在結婚證的申請只能通過預約進行，縣民可前往網站https://cclerk.hctx.net/Applications/AppointmentBooking或致電713-274-8686安排預約。

哈德斯佩斯在一份新聞稿中表示，儘管情況充滿挑戰，縣政府仍將竭盡所能，為居民提供安全的登記服務，並確保在疫情期間人們依然相愛登記結婚。同時他對今年某個時候能恢復正常運營感到樂觀。目前，公眾的健康和福祉至為重要。