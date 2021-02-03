接種者忽略第二劑 免疫力打折

達拉斯城市醫院有10%的人無故不接受第二劑疫苗接種。（City Hospital臉書）

許多人搶著接種新冠疫苗 ，但是完成第一劑接種後，卻以為自己已經獲得免疫力 ，因此在排定的第二劑接種時間根本沒出現。達拉斯當地醫生警告，除了不接種第二劑可能降低免疫力，不先改期或直接晃點（no-show）更可能讓已經解凍的疫苗失去效力，其他等待接種的人連機會都沒有。

達拉斯白石的城市醫院（City Hospital）過去一個月本有519人預約接種第二劑疫苗，但卻有50人應到未到。城市醫院醫療長麥爾斯（John Myers），除了強調只有完成兩劑接種，才能達到94%的預期免疫力，而且一旦排定接種，疫苗就會解凍，如果在六小時內沒有接種，疫苗就會失效，應到未到只會增加醫護的負擔，因為他們得馬上找到合格的人接種。

麥爾斯形容，在這個當下，疫苗就跟­「液態金子一樣」（liquid gold），一點都不能浪費。因此，如果疫苗已經解凍，又找不到人接種，等於白白浪費。因此醫院現階段的解決方法是，如果有人應到未到，就先讓排在Phase 1B、還未接種的人先行接種第一劑，這樣才能讓浪費降到最低。

麥爾斯強調，問題最大的倒不是民眾忘記第二劑的接種時間，而是以為接種完第一劑之後，他們就有免疫力了，但是目前而言，確實需要第二劑才能讓免疫力極大化。另外，如果原本排定的時間不能來，也應該先告知或改期，現階段還有很多人等著接種，疫苗一丁點都浪費不得。