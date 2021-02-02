「類狼犬」失依靠 愛犬人士伸援手

愛犬人士為無主的類狼犬找到歸宿。(Pit Bulls and Parolees網頁截圖)

位於達拉斯東南方約60哩的雅典市(Athens) ，50多隻「類狼犬」(wolf dogs)因為主人自殺失去依靠，一群愛護動物的人伸出援手，這些兇猛的狼與狗混血動物現在有了終其天年的地方。

雅典市是德州 東部的偏僻小城，一位居民在七英畝大的宅院上繁殖類狼犬出售，這是很兇猛的動物，在某些城市禁止養這種猛犬，但有些人專愛養牠來做守護家園之用，狼的基因比例越高價錢越貴。根據當地ABC分台KLTV的報導，去年6月底這名男子因為付不出房貸，物業遭銀行沒收，他絕望之餘在居住的活動房屋中自殺身亡。

這群類狼犬因為飢餓設法逃出圍籬，四處流竄找東西吃，給當地居民帶來危害，有些屋主拿出槍裝上子彈，準備格殺上門的猛犬。這時住在路易斯安那州的提雅托瑞斯(Tia Torres)聽說了這件事，提雅的電視秀「鬥牛犬與假釋犯」(Pit Bulls and Parolees)是很受歡迎的節目，過去16季中給許多流浪鬥牛犬找到了歸宿，也提供犬隻供假釋犯領養，因為有了狗許多犯人改邪歸正。

提雅運用她的名聲在社交網路上召集愛狗人士到雅典市，幫忙把那些流浪的類狼犬捕捉回來，甚至有人遠從蒙大拿州 開車千餘哩前來。接著她要求粉絲和網友捐款，好把那塊地買下，結果真的籌到了5萬元，從銀行手中把那宗物業購入，並且在上面建出一個給犬隻休息的室內場所，還有一間狗診所，這整個過程都拍成電視秀的內容。

在其中的一集裡，她特別強調類狼犬的原始野性，呼籲大眾不要養這種兇猛的狗，這批類狼犬都做了節育手術，不會再繁殖出下一代，但是牠們可以在這個家園平靜的度完一生。